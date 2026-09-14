Por: VALORA ANALITIK

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La caída del dólar en Colombia puede generar preocupación entre millones de personas que tienen sus ahorros en un fondo privado de pensiones. Si la moneda estadounidense pierde valor frente al peso, es razonable preguntarse qué ocurre con el dinero que está acumulado para la jubilación y si el saldo puede disminuir.

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Pero hay una precisión fundamental: una caída del dólar no significa que ese mismo porcentaje se descuente automáticamente del ahorro pensional. El efecto depende de dónde está invertido el dinero, qué porcentaje del portafolio está expuesto a activos internacionales, si existen coberturas cambiarias y cómo se comportaron las demás inversiones.

(Vea también: Estas personas podrán seguir escogiendo fondo privado de pensión en Colombia: hay dato clave)

La inquietud alcanza a 9,1 millones de afiliados activos de los fondos privados de pensiones. De ese total, 7,6 millones realizaron cotizaciones durante junio, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia Financiera. Allí están los trabajadores, independientes, comerciantes y pequeños empresarios afiliados a Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia.

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Por eso, antes de concluir que el ahorro pensional perdió dinero porque el dólar está más barato, hay que hacer una cuenta diferente.

El dólar ha caído 16,8 % en lo corrido del año

La TRM pasó de $3.757,08 al comenzar 2026 a $3.126,08 el 8 de septiembre, según el histórico oficial utilizado en el análisis de Crowe Colombia. Eso representa una reducción de $631, equivalente a una caída de 16,8 %.

Para entender el efecto, imagine que una inversión en el exterior vale US$100. Si el activo mantiene exactamente el mismo precio en dólares, pero el peso colombiano se fortalece, esos US$100 se convierten en menos pesos.

Sin embargo, los fondos de pensiones no mantienen todo el ahorro de sus afiliados convertido directamente en dólares. Los recursos están distribuidos entre diferentes tipos de inversiones y, además, algunas posiciones internacionales cuentan con mecanismos de cobertura frente al movimiento de las monedas. Por eso, el resultado final que aparece en el extracto de una persona puede ser muy diferente al comportamiento de la TRM.

¿De qué depende el precio del dólar en su pensión?

Un análisis financiero de Crowe Colombia, basado en información pública, plantea cuatro elementos para entender el resultado:

El desempeño de los activos extranjeros.

El efecto de convertir esas inversiones a pesos.

Las coberturas cambiarias utilizadas por el portafolio.

El comportamiento de las inversiones colombianas, como renta fija, renta variable y otros activos.

Juan Carlos Arbeláez, socio director de Impuestos y Servicios Legales y de Global Corporate Advisory de Crowe Colombia, resume la clave: “Más importante que mirar cuánto cayó el dólar es establecer qué parte del portafolio quedó expuesta”.

Es decir, dos personas afiliadas a una AFP podrían tener resultados diferentes aunque ambas estén expuestas al mismo comportamiento de la tasa de cambio, porque sus recursos pueden estar distribuidos en portafolios diferentes. Las coberturas también importan. Arbeláez las compara con un paraguas que busca compensar parte del efecto de una caída de la moneda.

El comportamiento de los activos internacionales puede incluso compensar parcialmente una caída del dólar. El análisis plantea un ejemplo: si una acción extranjera aumenta 10 % en dólares, pero simultáneamente el dólar cae 16,8 % frente al peso, el resultado teórico de esa inversión, sin cobertura, sería una disminución aproximada de 8,5 % en pesos.

Esto ocurre porque intervienen dos movimientos al mismo tiempo: lo que gana o pierde la inversión en su moneda original y lo que ocurre cuando ese valor se convierte a pesos colombianos.

Además, una cobertura cambiaria puede reducir parte de ese efecto. El resultado de la cobertura, sin embargo, puede ser parcial, tener plazos diferentes a los activos que protege o estar limitado a determinadas monedas. Por eso tampoco sería correcto asumir que una AFP está perdiendo exactamente 16,8 % porque la TRM haya caído en esa proporción.

Esta es la cuenta para un ahorro de $10, $50 o $100 millones

Las cifras de exposición permiten hacer una simulación para entender la magnitud del efecto. Según el informe de junio de la Superintendencia Financiera, la exposición neta a activos del exterior sin cobertura cambiaria representaba aproximadamente:

14,7 % en el fondo conservador.

34,4 % en el fondo moderado.

38,9 % en el fondo de mayor riesgo.

14,4 % en retiro programado.

Si esas proporciones se hubieran mantenido iguales, las inversiones no hubieran cambiado y se aislara únicamente el efecto de la caída del dólar, el impacto cambiario teórico sobre un ahorro de $10 millones sería:

Fondo conservador: $247.000.

Fondo moderado: $578.000.

Fondo de mayor riesgo: $653.000.

Retiro programado: $242.000.

Para un saldo de $50 millones, la misma simulación arrojaría:

Conservador: $1,23 millones.

Moderado: $2,89 millones.

Mayor riesgo: $3,27 millones.

Retiro programado: $1,21 millones.

Y para una persona con $100 millones:

Conservador: $2,47 millones.

Moderado: $5,78 millones.

Mayor riesgo: $6,53 millones.

Retiro programado: $2,42 millones.

Tenga en cuenta que estos valores no son pérdidas reales Este punto es fundamental para no interpretar mal las cifras. Los valores anteriores son una simulación aislada del efecto cambiario, no una medición de cuánto perdió cada afiliado en su fondo. No permiten decir que una administradora obtuvo un resultado mejor o peor que otra.

La razón es que la exposición cambia, los fondos no tienen todas sus inversiones en dólares, los activos pueden subir o bajar y, además, las personas continúan haciendo aportes que modifican el saldo de su cuenta.

De hecho, el comportamiento general de los fondos muestra por qué no se puede mirar únicamente la TRM. Durante los 12 meses terminados en junio, la rentabilidad nominal promedio fue positiva: 15,30 % en el fondo conservador, 15,19 % en el moderado, 16,37 % en el de mayor riesgo y 14,58 % en retiro programado. Esto demuestra que el desempeño de otros activos puede compensar el efecto negativo que tenga una moneda extranjera sobre una parte del portafolio.

¿Qué debe revisar si está afiliado a Porvenir, Protección, Colfondos o Skandia?

La primera recomendación es revisar el extracto pensional y confirmar qué tipo de fondo tiene. El fondo conservador busca una menor exposición a movimientos fuertes; el moderado combina diferentes tipos de activos; el de mayor riesgo presenta mayor volatilidad y está pensado para horizontes de inversión largos. El retiro programado corresponde a personas que ya reciben su pensión.

Después, compare cuatro datos del mismo periodo:

Saldo inicial.

Saldo final.

Aportes realizados.

Rendimientos obtenidos.

Esto permite evitar una confusión frecuente: que el aumento del saldo por nuevos aportes se interprete como rentabilidad de las inversiones. Si una persona cotizó durante el periodo, parte del crecimiento de su cuenta puede provenir simplemente de ese nuevo dinero. Si tiene recursos distribuidos entre diferentes fondos, la cuenta también debe hacerse por separado.

(Lea también: La era del dólar barato en Colombia estaría llegando a su fin: estas son las señales)

Otro dato que puede solicitar a su administradora es qué porcentaje del portafolio estaba expuesto a moneda extranjera sin cobertura cambiaria y cuánto aportaron las inversiones nacionales e internacionales al rendimiento.

Esta información permite entender por qué el saldo tuvo determinado comportamiento y evita atribuir todo el resultado a la TRM. Para un afiliado, la pregunta correcta no es simplemente “¿cuánto cayó el dólar?”, sino “¿cuánto de mi ahorro estaba expuesto a esa caída y qué pasó con el resto de mis inversiones?”.

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