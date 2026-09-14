Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Si bien el país tendrá un nuevo sistema de jubilaciones a partir de 2027, la edad a la que se puede empezar a cotizar a pensión en Colombia no fue modificada ni por lo aprobado por el Congreso ni por lo avalado por la Corte Constitucional.

Sigue a PULZO en Discover

Según la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional), no se modificó la edad mínima legal para comenzar a cotizar al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, aunque sí cambiaron algunos mecanismos obligatorios relacionados con el ahorro.

(Lea también: ¿En qué casos la pensión de sobrevivientes queda 100 % en manos de hijos? Ley fija reglas)

La edad a partir de la cual se puede cotizar a pensión en Colombia depende de la vinculación laboral o de la capacidad para realizar aportes.

Lee También

Desde los 18 años: es la edad general establecida para afiliarse y empezar a cotizar de manera independiente o como trabajador dependiente con plena capacidad legal.

es la edad general establecida para afiliarse y empezar a cotizar de manera independiente o como trabajador dependiente con plena capacidad legal. Desde los 15 años: es la edad mínima autorizada para iniciar la cotización en el caso de adolescentes que cuenten con el permiso correspondiente del Ministerio del Trabajo.

Requisitos que no cambian para obtener una pensión en Colombia

La reforma avalada por la Corte Constitucional mantuvo intactas las edades mínimas para acceder a la pensión de vejez: 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.

Tampoco hubo modificaciones en el marco laboral vigente para el inicio del historial de aportes dentro del sistema que regula la seguridad social en el país.

(Recomendado: A estos pensionados les harán un nuevo descuento en la mesada)

Lo que sí cambió en los requisitos para obtener una pensión en Colombia fue el número de semanas cotizadas: 1.300 para los hombres y una reducción gradual hasta llegar a 1.000 para las mujeres en 2036.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.