La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dio inicio a las transferencias de recursos económicos destinados a la atención de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Esta primera etapa de desembolsos contempla la distribución inicial de más de 3.324 millones de pesos, los cuales están orientados a brindar un alivio financiero a los hogares que sufrieron daños severos en sus viviendas y condiciones de vida a raíz del movimiento telúrico. De acuerdo con la información oficial entregada por las entidades gubernamentales, este auxilio monetario se otorgará de manera mensual a lo largo de un periodo de tres meses consecutivos para garantizar una recuperación progresiva de los damnificados.

Sigue a PULZO en Discover

La suma exacta que recibirá cada núcleo familiar varía de manera directa en función de la categoría administrativa asignada al municipio donde se localizaba el inmueble afectado. De este modo, los hogares ubicados en municipios categorizados en los niveles uno y dos, así como en los distritos especiales, recibirán un monto mensual de un millón cincuenta mil quinientos cuarenta y tres pesos. Por su parte, las familias cuyas viviendas se encontraban en localidades catalogadas en las categorías tres y cuatro percibirán ochocientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos con cincuenta centavos. Finalmente, para las poblaciones ubicadas en las categorías cinco y seis, el auxilio monetario será de setecientos ochenta y siete mil novecientos siete pesos con veintitrés centavos. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía confirmar las cifras definitivas directamente con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo antes de iniciar cualquier trámite administrativo.

La ejecución de este importante apoyo financiero comenzó de manera prioritaria en el departamento del Chocó, cubriendo inicialmente a la población damnificada de catorce municipios de esa región, entre los cuales se encuentran Quibdó, Lloró, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bagadó, Cértegui, Alto Baudó, El Cantón de San Pablo, Nuevo Belén de Bajirá, Nóvita, Río Iró, Río Quito, Riosucio y San José del Palmar. En esta zona del país, el desembolso del dinero se está efectuando de forma directa a través de los puntos de la red SuperGIROS que se encuentran debidamente habilitados para tal fin.

Para poder acceder a este recurso económico, los solicitantes deben cumplir de manera estricta con una serie de requisitos estipulados por el Gobierno nacional. En primer lugar, es indispensable contar con la certificación emitida por la respectiva alcaldía municipal en la que se compruebe fehacientemente que el núcleo familiar habitaba el territorio al momento de ocurrir el evento sísmico. Asimismo, los beneficiarios deben figurar formalmente dentro de la base de datos del Registro Único de Damnificados estructurado tras la emergencia y presentar la edificación calificada como totalmente destruida o inhabitable dentro de las evaluaciones y censos levantados por las autoridades competentes.

Lee También

Cabe destacar que la entrega del dinero se hace de forma exclusiva a la persona inscrita formalmente como jefe del hogar, quien debe presentar su documento de identidad original al acudir al punto autorizado, disponiendo de un plazo máximo de quince días calendario para efectuar el cobro una vez sea habilitado el pago en el sistema. Finalmente, la entidad confirmó que estos desembolsos se extenderán de manera paulatina a la ciudad de Cali y a los departamentos de Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda tan pronto concluyan las gestiones administrativas correspondientes para contratar los operadores logísticos de pago.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.