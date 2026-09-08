Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El tránsito del sistema de selección de beneficiarios para programas sociales (Sisbén) al registro universal de ingresos (RUI) ha generado inquietudes y dudas entre numerosos hogares en Colombia, quienes temen quedar fuera de la red de apoyos estatales o verse forzados a iniciar trámites desde cero. No obstante, este proceso de modernización es impulsado por el departamento nacional de planeación (DNP) con el propósito de centralizar y uniformar la información socioeconómica de los colombianos, facilitando así una mejor identificación y asignación de programas sociales en todo el país.

Sigue a PULZO en Discover

Según las directrices informadas por el DNP, el RUI se nutre de la combinación de diversas fuentes de datos, con lo que busca estimar de manera más precisa tanto los ingresos como las condiciones socioeconómicas de cada familia. Pese a los temores que han surgido, las autoridades han reiterado que no es obligatorio solicitar una nueva encuesta si ya se cuenta con una registrada a través del Sisbén, pues el traspaso de plataforma tecnológica no exige que los ciudadanos repitan el trámite. De este modo, quienes ya están registrados en Sisbén mantendrán su permanencia en el sistema durante esta transición.

La actualización de datos en el RUI sí es ineludible en dos situaciones específicas: cuando la información del hogar se encuentra desactualizada y ya no representa la situación real del núcleo familiar, o cuando se produce un cambio de residencia. Dependiendo del tipo de mudanza, existen procedimientos diferenciados. Si el nuevo domicilio se encuentra dentro del mismo municipio, la actualización de datos debe gestionarse por los canales dispuestos por el Sisbén local. En el caso de que el traslado sea entre municipios diferentes, la solicitud de la encuesta debe dirigirse a la administración del Sisbén del nuevo municipio.

Es clave señalar, de acuerdo con la explicación oficial, que el hecho de pertenecer al RUI no equivale a la entrega automática de un subsidio estatal; el sistema funciona como un instrumento de medición para caracterizar la situación económica de la población, lo que permite una distribución más justa y transparente de los apoyos sociales. Por esta razón, se exhorta a los ciudadanos a reportar cualquier cambio relevante en su situación socioeconómica o de domicilio ante la respectiva oficina del Sisbén o mediante los canales virtuales autorizados, garantizando así que la información registrada responda con exactitud a su realidad y facilitando la correcta asignación de los beneficios que ofrecen los programas sociales.

¿Cuáles son los requisitos para actualizar los datos del Sisbén al registro universal de ingresos?

Para actualizar la información en el registro universal de ingresos, solo es obligatorio hacerlo en dos casos: si la situación socioeconómica del hogar cambia de manera relevante respecto a la información registrada, o si hay un cambio de residencia. En ambos escenarios, la actualización se gestiona en la oficina del Sisbén local o por medios virtuales, según establecen las directrices del departamento nacional de planeación.

¿El traspaso del Sisbén al RUI implica perder los beneficios sociales existentes?

No, el traspaso del Sisbén al RUI no supone la pérdida automática de ningún beneficio social. De acuerdo con la información oficial, el sistema de RUI continúa reconociendo los registros previamente realizados en Sisbén y solo exige nuevas encuestas en situaciones puntuales como desactualización de datos o cambio de residencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.