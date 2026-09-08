Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Ibagué será el escenario de una nueva clínica que beneficiará a integrantes de la Policía Nacional y sus familias. La alcaldesa Johana Aranda anunció oficialmente la entrega de un predio exclusivo para la edificación de esta sede médica, la cual se levantará en un lote superior a 10.000 metros cuadrados en la cuarta etapa del sector de La Samaria, en la capital del Tolima. Esta gestión fue autorizada por el Concejo Municipal, lo que marca un avance fundamental hacia la consolidación del proyecto de una nueva policlínica de segundo y tercer nivel de complejidad.

Sigue a PULZO en Discover

El plan, según lo informado, contempla la construcción de una infraestructura médica de más de 15.000 metros cuadrados, con una inversión superior a los 135.000 millones de pesos. Este dinero se destinará no solo a levantar el edificio, sino también a dotarlo de tecnología médica, equipos y mobiliario necesarios para la atención de sus usuarios. El proyecto representa una apuesta significativa por modernizar y fortalecer el sistema de salud de la Policía Nacional en la región.

De acuerdo con la información oficial, la nueva clínica ofrecerá servicios esenciales como urgencias, cirugía, hospitalización, laboratorios clínicos, apoyo diagnóstico y rehabilitación física. Estos servicios permitirán atender a más de 30.000 usuarios del Sistema de Salud de la Policía Nacional, una población conformada principalmente por policías activos, veteranos y sus familias, que ahora podrán acceder a una atención médica más cercana y especializada. Además, la operación de la clínica estará a cargo de cerca de 300 funcionarios, cifra que refleja la magnitud de la prestación de servicios prevista. Cabe destacar que la clínica también recibirá pacientes remitidos desde otras regiones, lo que la convertirá en un referente de salud policial a nivel nacional.

Durante la ceremonia oficial de entrega, la alcaldesa Johana Aranda no ocultó su satisfacción y enfatizó la importancia social del proyecto, al manifestar: “Me emociona profundamente pensar en lo que este lugar va a significar. Detrás de cada policía hay una familia que merece ser protegida. Cuidar a quienes nos cuidan es una manera de construir seguridad”. Con estas palabras, resaltó el valor que tiene proteger la salud de los uniformados y sus familias, un aspecto fundamental para fortalecer la seguridad en Ibagué y el Tolima.

¿Cuáles serán los servicios principales de la nueva clínica de la Policía en Ibagué?

La clínica ofrecerá servicios integrales de salud, como urgencias, cirugía, hospitalización, laboratorios clínicos, apoyo diagnóstico y rehabilitación física, de acuerdo con la información publicada oficialmente por la alcaldía. Estos servicios están destinados a los miembros del Sistema de Salud de la Policía Nacional y sus familias.

¿Quiénes podrán acceder a la atención médica en la nueva clínica de la Policía en Ibagué?

La atención estará dirigida a los más de 30.000 usuarios del Sistema de Salud de la Policía Nacional, lo que incluye policías activos, pensionados, sus familias y, eventualmente, pacientes que sean remitidos desde otras regiones del país, de acuerdo con la información proporcionada por la alcaldía y el Concejo Municipal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.