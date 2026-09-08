Colombia y Estados Unidos dieron un paso en su relación económica que podría tener implicaciones para sectores estratégicos. Durante el encuentro entre Marco Rubio y Abelardo De la Espriella en Barranquilla se firmó un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, uno de los dos acuerdos suscritos por ambos gobiernos.

Sigue a PULZO en Discover

El documento establece un marco de cooperación para asuntos relacionados con la exploración, procesamiento y comercio de minerales considerados importantes para las cadenas de suministro. Entre ellos aparecen las tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos, además del litio, cobre y tungsteno.

Vea también: ¿Qué es el “plan patriota siglo XXI” que propuso De la Espriella a EE. UU.? Es muy ambicioso

El punto clave es que el memorando no significa que Estados Unidos obtenga derechos sobre los recursos colombianos. Cada país conserva la soberanía sobre sus minerales y el acuerdo tampoco garantiza inversiones específicas ni autoriza la explotación de determinados yacimientos.

Lee También

#Atención El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el canciller colombiano, Omar Bula, firmaron dos memorandos de entendimiento en materia de cooperación estratégica civil en materia nuclear y para el aseguramiento de las cadenas de suministro en la minería de… pic.twitter.com/3bOrEx7CnF — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 8, 2026

¿Por qué entonces resulta relevante? De acuerdo con El Tiempo, Washington busca reducir su dependencia de China en estos mercados. Durante 2025, China concentró cerca del 80 por ciento de la producción mundial de tungsteno, mientras que en las tierras raras tuvo alrededor del 60 por ciento de la minería y cerca del 90 por ciento de la separación y refinación en 2024.

Vea también: Estos son los acuerdos que lograron De la Espriella y Rubio durante visita en Barranquilla

Así las cosas, Estados Unidos viene impulsando acuerdos similares con distintos países para diversificar esas cadenas de suministro, consideradas fundamentales para sectores como la tecnología, la defensa y la transición energética.

El medio también señaló que los acuerdos conocidos con otros países muestran que estos memorandos pueden incluir cooperación técnica, promoción de inversiones, agilización de permisos y mecanismos para proteger los mercados. El pacto con Australia, por ejemplo, contempló compromisos financieros por al menos 1.000 millones de dólares en proyectos de cada país.

Por ahora, el acuerdo colombiano funciona como una declaración de intenciones y no como un contrato de explotación. Cualquier proyecto concreto deberá pasar posteriormente por las normas, autoridades y procesos correspondientes en Colombia y Estados Unidos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.