Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella se encuentra a la espera de oficializar a Jorge Andrés Zuluaga López, general en retiro, como el nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), luego de un proceso de selección que analizó en profundidad las hojas de vida y antecedentes de varios candidatos. La carpeta de Zuluaga López destaca su experiencia en inteligencia militar y su relevante papel en la Operación Jaque, que en junio de 2008 condujo a la liberación de 15 secuestrados por las Farc, incluido el de Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial. Así lo reveló El Espectador en un detallado reportaje sobre el perfil del general retirado.

Sigue a PULZO en Discover

No obstante, su carrera militar también está marcada por cuestionamientos serios. De acuerdo con investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Zuluaga López figura en informes relacionados con una ejecución extrajudicial perpetrada el 14 de abril de 2004 en Ortega, Tolima, en la que fue asesinado el líder indígena José Rubiel Malambo, quien posteriormente fue presentado como baja en combate. Para ese momento, Zuluaga López era comandante de la Regional de Inteligencia Militar número 5 (RIME 5), donde su unidad produjo documentos que vinculaban a integrantes de la Unión Patriótica (UP), sindicalistas y líderes sociales con la guerrilla de las Farc, lo que facilitó persecuciones y asesinatos. Según las declaraciones ante la JEP de dos soldados implicados en el crimen, Zuluaga habría participado en una reunión donde se impartieron instrucciones específicas para dar con Malambo y sus acompañantes.

La JEP señaló que listas entregadas por la RIME 5, comandada por Zuluaga, sirvieron para que grupos paramilitares identificaran objetivos de asesinato, incluyendo militantes de la UP. A pesar de estos acusaciones, Zuluaga, consultado por Caracol Radio en 2024, afirmó haber actuado siempre bajo la ley y aseguró tener la conciencia tranquila, dispuesto a responder ante cualquier requerimiento de la justicia.

La trayectoria del oficial no solo se asocia a estos episodios. Como segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano y director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec), Zuluaga también estuvo involucrado en el escándalo de la “Operación Andrómeda” en 2014, una central de inteligencia militar cubierta bajo fachada, donde se indagó si se había excedido el marco de la ley en la interceptación de comunicaciones de opositores políticos y negociadores del proceso de paz en La Habana. Zuluaga fue relevado mientras avanzaban las investigaciones sobre la legalidad de estas actividades, aunque siempre negó cualquier responsabilidad en hechos irregulares.

En suma, la hoja de vida de Zuluaga López lo muestra como uno de los militares más formados en inteligencia, aunque no exenta de controversias judiciales y éticas que siguen sin resolver ante la justicia.

¿Quién es el general retirado Jorge Andrés Zuluaga López y cuál ha sido su papel en la inteligencia militar de Colombia?

Jorge Andrés Zuluaga López es un general en retiro del Ejército colombiano con extensa experiencia en inteligencia militar, destacando como comandante de la Regional de Inteligencia Militar No. 5, segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano y director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército. Lideró la participación en la Operación Jaque y fue asesor militar ante la Organización de Estados Americanos en Estados Unidos, pero su carrera se ha visto empañada por investigaciones judiciales sobre ejecuciones extrajudiciales y presuntas actividades de inteligencia ilegal.

¿Por qué la JEP investiga a Zuluaga López y qué significa una “ejecución extrajudicial”?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga al general retirado Zuluaga debido a su presunta participación en una ejecución extrajudicial ocurrida en 2004, cuando era comandante de RIME 5, en la que fue asesinado un líder indígena y presentado falsamente como baja en combate. Una ejecución extrajudicial es el asesinato de una persona cometido por agentes del Estado sin el cumplimiento de garantías legales ni el debido proceso, generalmente ocultándolo como muerte legítima o en combate.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.