Por: El Espectador

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El reciente debate sobre la reforma tributaria en Bogotá ha tomado fuerza luego de que se propusiera un aumento del 50 % en la tarifa del impuesto de industria y comercio (ICA) para las actividades financieras, pasando de 14 a 21 por mil. Esta propuesta hace parte del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 impulsado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, iniciativa que busca recaudar cerca de 1,26 billones de pesos anuales. Actualmente, el proyecto permanece en discusión en el Concejo de Bogotá, por lo que aún no ha entrado en vigor.

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Desde el sector financiero, Asobancaria y Colombia Fintech han solicitado que se mantenga la tarifa actual de 14 por mil, argumentando que una mayor carga tributaria podría redundar en créditos más costosos y en un posible traslado de operaciones hacia municipios con impuestos más bajos, afectando la competitividad de la ciudad. Los gremios sostienen que esto generaría efectos sobre los hogares, empresas y emprendedores, e incluso alertan sobre impactos en el empleo y la base tributaria local. Sin embargo, no presentaron cálculos concretos sobre el incremento de tasas de interés o el volumen de operaciones que migrarían de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Hacienda respondió que el sector financiero actualmente tributa por debajo del promedio de la mayoría de actividades económicas en Bogotá, con una tarifa efectiva de ICA del 6,6 % frente al 9,9 % general. Además, la entidad recordó que el ICA pagado puede deducirse en su totalidad del impuesto de renta nacional, según lo dispuesto en el artículo 115 del Estatuto Tributario. También comparó la tarifa propuesta para Bogotá con la de otras capitales, como Barranquilla y Tunja (30 por mil) y Cali (25 por mil), donde no se ha registrado disminución en el recaudo, aunque el comunicado no ofrece detalles sobre las series históricas correspondientes.

Respecto a los temores sobre el encarecimiento del crédito, Hacienda informó que las condiciones financieras solicitadas a bancos para créditos hipotecarios no dependen de la ciudad sino del comportamiento crediticio del cliente. Sin embargo, no se revelaron detalles del banco consultado ni características del producto ejemplificado. Además, la entidad aseguró que la obligación de tributar en Bogotá está determinada por criterios legales de territorialidad, por lo que las entidades financieras no tendrían libertad discrecional para trasladar operaciones con el fin de pagar menos impuestos en otros municipios.

Un aspecto adicional del debate involucra los pagos digitales procesados por la infraestructura pública Bre-B. Aunque Colombia Fintech solicitó que se aclare el alcance de las retenciones de ICA sobre estas operaciones, la Secretaría de Hacienda aseguró que el proyecto elimina la retención para pequeños comercios en pagos con tarjetas, pero no especificó si esto incluye transferencias mediante Bre-B. El desenlace de este tema dependerá del texto final aprobado en el Concejo.

El incremento del ICA financiero es solo uno de los apartados de la reforma, que también prevé modificaciones en otras actividades económicas, alumbrado público inteligente y alivios para morosos. En este momento, el futuro de la medida depende del debate y sanción del Concejo de Bogotá.

¿Qué efectos podría tener el aumento del ICA financiero en Bogotá para los usuarios de servicios bancarios?

El posible aumento del ICA financiero en Bogotá podría traducirse, según advierten Asobancaria y Colombia Fintech, en un encarecimiento de los productos bancarios como créditos, afectando a hogares y empresas. Sin embargo, tanto los gremios como la Secretaría de Hacienda no entregaron cifras precisas ni estudios detallados que cuantifiquen este impacto en las tasas de interés o en los costos finales para el usuario.

¿Qué es Bre-B y por qué es relevante en la discusión sobre retenciones del ICA?

Bre-B es una infraestructura pública diseñada para facilitar pagos inmediatos de manera digital. Su relevancia en la discusión radica en que Colombia Fintech solicitó claridad sobre si las retenciones del ICA propuestas afectarían las operaciones realizadas a través de esta plataforma, especialmente para pequeños comercios, pues esto podría impactar el uso de medios electrónicos y el avance hacia la formalización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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