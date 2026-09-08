Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ continúa transformando espacios públicos en la capital, enfocándose en mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, especialmente en sectores que históricamente han carecido de infraestructura adecuada para el deporte, la recreación y la integración comunitaria. De acuerdo con información suministrada por el portal oficial de Bogotá, la comunidad de la vereda Mochuelo Bajo, ubicada en el sector Barquitos de la localidad de Ciudad Bolívar, cuenta ahora con un escenario deportivo completamente renovado gracias a una intervención integral.

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La renovación de la cancha deportiva representa un avance importante para los habitantes de este sector. Las nuevas condiciones permiten a niños, jóvenes y familias disponer de un lugar apto para actividades físicas y recreativas, algo considerado esencial para fomentar la vida activa y el aprovechamiento adecuado del tiempo libre. Según datos presentados por las autoridades locales, este tipo de intervenciones no solo buscan mejorar la infraestructura, sino también fortalecer los lazos comunitarios, promoviendo el uso y apropiación de espacios públicos en beneficio de todos los residentes.

Uno de los elementos centrales de la intervención fue la recuperación de las graderías. Estas estructuras, elaboradas en mampostería de ladrillo, presentaban daños significativos causados por el uso continuo y la exposición al clima de la ciudad. Los trabajos incluyeron el resane de grietas, el sellado de fisuras y la aplicación de un nuevo revestimiento, con el fin de restaurar y uniformar las superficies de los escalones. Adicionalmente, se aplicó un recubrimiento protector en tonos grises para mejorar la imagen y resistencia de las gradas, lo cual contribuye tanto a la durabilidad como a la seguridad de quienes participan como espectadores en los distintos eventos deportivos y comunitarios.

La renovación no solo dota a Mochuelo Bajo de una cancha en óptimas condiciones, sino que también resalta la relevancia de la infraestructura deportiva como escenario de integración y bienestar colectivo. Como destacó el alcalde local Diego Arley Arenas, “Seguimos trabajando por espacios que aportan al bienestar y la calidad de vida de nuestros niños, niñas y jóvenes”, reafirmando la apuesta del gobierno por la dignidad y funcionalidad de los escenarios deportivos, tanto en zonas urbanas como rurales.

La entrega de este nuevo espacio reafirma la importancia de asegurar a todas las comunidades acceso a lugares seguros para el deporte y el encuentro ciudadano, fortaleciendo la convivencia y la construcción de tejido social en Ciudad Bolívar.

¿Cómo beneficia a la comunidad la renovación de escenarios deportivos en sectores como Ciudad Bolívar?

La modernización de espacios como la cancha de Mochuelo Bajo permite que niños, jóvenes y familias cuenten con un entorno propicio para la actividad física y la recreación, fomenta la integración y fortalece los lazos comunitarios. Además, incentiva la apropiación del espacio público, contribuyendo al bienestar colectivo.

¿Qué trabajos específicos se realizaron en la recuperación de las graderías de Mochuelo Bajo?

Las graderías fueron restauradas mediante resane de grietas, sellado de fisuras y aplicación de nuevos revestimientos. También se utilizó un recubrimiento protector en tonos grises para mejorar tanto el aspecto visual como la durabilidad y la seguridad para los espectadores que disfrutan de las jornadas deportivas y comunitarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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