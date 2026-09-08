Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) ha respondido de manera detallada a las inquietudes planteadas por entidades gremiales como Asobancaria y Colombia Fintech en torno a la propuesta de ajuste de la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el sector financiero. De acuerdo con información oficial entregada por la entidad, esta medida, actualmente en análisis en el Concejo de Bogotá, es el resultado de un análisis técnico cuidadoso sobre la capacidad contributiva de este sector, conclusión que lo señala como favorable en comparación con otras actividades económicas de la capital.

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En la verificación de las preocupaciones ciudadanas, la SDH consultó directamente con varias instituciones bancarias sobre una eventual afectación en las condiciones de crédito a raíz del ajuste. Según las respuestas entregadas por esas entidades, el resultado fue claro: “las condiciones son iguales independientemente de la ciudad”, es decir, la ubicación del cliente no influye en las condiciones de créditos como los hipotecarios. Este procedimiento, realizado como lo haría cualquier ciudadano, buscó disipar temores sobre posibles desventajas para los habitantes de Bogotá frente a usuarios de otras regiones.

En el proceso de elaboración del proyecto de ‘Acuerdo por una ciudad inteligente’, la Alcaldía tuvo en cuenta varios elementos clave. En primer lugar, datos publicados por la SDH muestran que el sector financiero tributa una tarifa efectiva de ICA del 6,6 %, por debajo del promedio de las demás actividades económicas de Bogotá, que alcanza el 9,9 %. Incluso con el ajuste propuesto, las tarifas de este sector seguirían siendo más bajas que la media de la ciudad, manteniéndose competitivas y justas.

Además, al agregar el impuesto de renta al ICA, el sector financiero preserva una de las tarifas impositivas efectivas más bajas respecto a los demás sectores, justificando que el ajuste busca equidad tributaria. Por otro lado, el Distrito destaca que el cobro del ICA a servicios financieros está reglamentado por la ley bajo criterios objetivos, y no por decisiones arbitrarias de municipios o empresas. Esto asegura la legalidad de las medidas y faculta a la Administración Tributaria a realizar controles en caso de irregularidades.

Por último, la administración reafirma su apuesta por los pequeños comercios y la formalización: se ha propuesto eliminar la retención sobre el uso de tarjetas de crédito y débito a negocios cuyos ingresos estén por debajo de 1.933 UVT (aproximadamente 100 millones de pesos), buscando incentivar el uso de pagos digitales y el crecimiento formal del comercio. Así, Bogotá presenta el Acuerdo por una Ciudad Inteligente como parte de su compromiso por una gestión fiscal que aporte al desarrollo equitativo de la ciudad y sus habitantes.

¿Cómo afecta la propuesta de ajuste al Impuesto de Industria y Comercio (ICA) al sector financiero en Bogotá?

La propuesta de ajuste implica un aumento en la tarifa que pagan las actividades financieras por concepto del ICA, pero según la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, incluso después del incremento, la tarifa efectiva de este sector seguirá siendo más baja que el promedio de la economía bogotana. La medida busca equiparar la carga tributaria con otros sectores y mantener la competitividad, promoviendo un sistema fiscal más equitativo.

¿En qué consiste la eliminación de la retención para pequeños comercios en los pagos con tarjeta en Bogotá?

El Distrito propone eliminar la retención sobre los pagos realizados con tarjetas de crédito y débito a pequeños comercios que reporten ingresos inferiores a 1.933 UVT (equivalentes a cerca de 100 millones de pesos). Con ello, la ciudad busca apoyar la formalización y la adopción de pagos digitales entre los pequeños empresarios, quitando barreras tributarias que podrían afectar su crecimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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