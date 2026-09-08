Por: Portal Bogotá

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El arte se convirtió en el protagonista de una significativa iniciativa llamada ‘Renovarte’, impulsada por la Alcaldía Local de Barrios Unidos en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la Alcaldía, 54 jóvenes culminaron con éxito este proceso, cuyo principal objetivo fue fortalecer el bienestar emocional y brindar herramientas para el manejo del estrés y la salud mental, utilizando la creatividad, la pintura y actividades al aire libre como motores transformadores.

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Durante esta experiencia, los jóvenes participaron activamente en talleres de pintura en acrílico y óleo, así como en la técnica de pintura diamante y otros ejercicios de creatividad. Estas actividades buscaron que los asistentes exploraran habilidades personales y, a través de la expresión artística, encontraran nuevas maneras de comunicar sus emociones. Según expresó Diana Rodríguez, del equipo de planeación de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, "una manera de poder llegar a ellos ha sido por medio del arte, con actividades en las que ellos han encontrado la manera de expresarse", reforzando la relevancia de lo vivencial y lo creativo en estos espacios formativos.

Además, el programa abordó temas fundamentales relacionados con la salud mental, como el manejo de la ira, estrategias de afrontamiento ante el estrés y la ansiedad, el reconocimiento de síntomas de depresión y la importancia de prevenir conductas suicidas. Más allá de los talleres, los espacios propiciaron momentos para identificar capacidades personales y proyectarlas hacia sus expectativas y sueños futuros.

La iniciativa contó con la participación de estudiantes de instituciones como la IED República de Panamá, la IED Rafael Bernal Jiménez, la Casa de Juventud Nasqua y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Todos ellos se involucraron en acciones de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas y promoción activa de la salud mental. No se trató únicamente de recibir instrucciones: los jóvenes contribuyeron de forma decidida en la planeación y desarrollo de las actividades, como la creación de camisetas que representaban emociones y ejercicios destinados a mejorar la relación consigo mismos y con su entorno.

La clausura del proceso se realizó en la Hacienda Cañaveral, en el municipio de Zipacón, donde los y las participantes disfrutaron de una jornada de reconocimiento y esparcimiento. En este espacio natural, se combinaron actividades recreativas, caminatas y momentos de encuentro, integrando el bienestar físico y el emocional como parte esencial del cierre de ‘Renovarte’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda el arte a los jóvenes en el manejo del estrés y la salud mental?

La experiencia de ‘Renovarte’ evidencia que el arte, al permitir la exploración personal y la expresión libre de emociones, es una herramienta efectiva para el manejo del estrés y la salud mental en los jóvenes. A través de la pintura y actividades creativas, los participantes lograron identificar y gestionar emociones, fortalecer su bienestar emocional y desarrollar estrategias que aportan a su proyecto de vida, según confirmó la Alcaldía Local de Barrios Unidos.

¿Qué instituciones participaron en la iniciativa ‘Renovarte’ en Barrios Unidos?

En la iniciativa ‘Renovarte’ participaron jóvenes de la IED República de Panamá, la IED Rafael Bernal Jiménez, la Casa de Juventud Nasqua y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estas instituciones colaboraron en actividades enfocadas en la salud mental y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, permitiendo que los jóvenes fueran protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y bienestar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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