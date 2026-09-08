Por: Noticiero 90 minutos

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La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali (UAEPA), en coordinación con la Alcaldía de Cali, lleva a cabo esta semana una serie de jornadas de esterilización de mascotas en cuatro comunas de la ciudad. Esta estrategia, desarrollada como parte de la campaña "Un compromiso con amor", tiene como objetivo fundamental no solo controlar la población de perros y gatos, sino también fomentar la tenencia responsable y fortalecer el acceso a servicios básicos de salud para los animales. Así lo informó el medio Noticiero 90 Minutos, destacando los esfuerzos conjuntos por el bienestar animal en la capital vallecaucana.

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La iniciativa se plantea como una respuesta a la creciente necesidad de controlar la reproducción de las mascotas en zonas urbanas y evitar así abandonos y problemas sanitarios. De acuerdo con la información divulgada, las jornadas han sido planificadas para facilitar la asistencia de los ciudadanos en distintos barrios. El 8 de septiembre, el punto de atención está ubicado en la calle 92 #28D-03 del barrio Mojica 1; el 9 de septiembre, se traslada a Comuneros 1, en la avenida Ciudad de Cali con 34-87; el 10 de septiembre, continúa en la cancha de Alfonso López, calle 81A #7T bis 21; mientras que el 11 de septiembre los servicios estarán disponibles en el barrio Villa del Lago, diagonal 71A1 #25C-01. En todos los casos, la atención inicia desde las 7:00 a.m. y los turnos se asignan según el orden de llegada, por lo cual se recomienda acudir temprano.

Para garantizar la seguridad durante el procedimiento, la UAEPA ha establecido una serie de requisitos. Es indispensable presentar una fotocopia de la cédula por cada animal que se desea intervenir. Los animales deben estar en buen estado de salud, no presentar garrapatas, tener entre 5 meses y 6 años de edad, y, en el caso de las hembras, no estar embarazadas, recién paridas o en celo. Asimismo, se recomienda llevar una cobija o toalla para recostar a la mascota y pañitos húmedos para los posibles desechos. Se aclara que no serán atendidas razas de hocico corto como gatos persas o bulldogs.

Los gatos que participen deben tener un ayuno previo de entre 8 y 10 horas y pesar al menos 1,5 kg. Por seguridad, deben llegar en guacal. Los perros, por su parte, deben pesar entre 2 y 25 kg, tener un ayuno de entre 10 y 12 horas, portar collar o, en algunos casos, bozal. Perros de razas pequeñas requieren valoración veterinaria y podrían no ser aceptados. Con estos lineamientos, la entidad busca asegurar el éxito de la jornada y la recuperación adecuada de los animales intervenidos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la jornada de esterilización de mascotas en Cali?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los requisitos incluyen llevar una fotocopia de la cédula, que la mascota esté sana, sin garrapatas, tenga entre 5 meses y 6 años, y que no sea una hembra embarazada, recién parida o en celo. Se recomienda una cobija o toalla y pañitos húmedos, así como cumplir con el ayuno y el peso mínimo exigido según la especie.

¿Por qué no se atienden razas de hocico corto en las jornadas de esterilización en Cali?

La restricción para razas de hocico corto, como los gatos persas y los bulldogs, se debe a que estos animales tienen características anatómicas que pueden complicar procedimientos anestésicos y quirúrgicos. Esta medida busca evitar riesgos adicionales para su salud durante la jornada, según la UAEPA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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