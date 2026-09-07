Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) convoca a la ciudadanía de Bogotá a participar en una propuesta especial para el bienestar físico y mental: el taller ‘Yoga dinámico’, que se realizará el domingo 20 de septiembre de 2026 a las 10:00 a.m. en el reconocido Museo Nacional de Colombia, ubicado en la carrera Séptima # 28-66, de acuerdo con información del portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. La entrada será gratuita, permitiendo así la participación de todas las personas interesadas, aunque estará sujeta a la capacidad del recinto.

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Este espacio ha sido diseñado con la intención de brindar herramientas que promuevan un mayor equilibrio y salud integral en los asistentes. Según Idartes, la sesión se centra en la práctica del yoga desde un enfoque progresivo, poniendo especial atención en la alineación, el flujo de movimiento y una ejecución orgánica de las posturas. La metodología busca que los participantes aprendan no solo a armar y desarmar distintas posturas (denominadas asanas en el vocabulario técnico del yoga), sino a comprender la estructura ósea que sustenta cada posición, lo que facilita un alineamiento más eficiente y estable.

Al integrar el estudio de cambios de eje y apertura articular, los asistentes podrán enlazar movimientos de manera fluida, logrando que la transición entre posturas sea armoniosa y dinámica. Idartes destaca que este trabajo propicia la reducción de tensiones musculares innecesarias y favorece una respiración más libre, aspectos fundamentales para mejorar la experiencia y los resultados de la práctica. Así, el taller fomenta una relación más consciente y natural con el cuerpo, donde la respiración y el movimiento se coordinan como en una coreografía.

La guía pedagógica estará a cargo de Alejandra Cuéllar Hilarión, maestra en Artes Escénicas con énfasis en Danza Contemporánea de la Facultad de Artes ASAB (Universidad Distrital), cuya experiencia en movimiento y métodos pedagógicos busca enriquecer la experiencia de cada participante. Según información oficial, también cuenta con certificación internacional por la Yoga Vaisnava Academy, garantizando un enfoque serio y profesional en la instrucción.

De esta manera, el evento que se llevará a cabo en el interior del Museo Nacional representa una oportunidad para quienes buscan adentrarse en el yoga, o simplemente desean mejorar su bienestar de forma gratuita y en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

¿Cuándo y dónde es el taller de yoga dinámico en Bogotá?

El taller de yoga dinámico, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre de 2026, a las 10:00 a. m., en el interior del Museo Nacional de Colombia, ubicado en la carrera Séptima # 28-66, Bogotá. La entrada es gratuita y está abierta hasta completar el aforo permitido.

¿Qué es una asana y por qué es importante en el yoga dinámico?

‘Asana’ es el término técnico utilizado para referirse a cada postura o posición en la práctica del yoga. En el taller de yoga dinámico promovido por Idartes, se enfatiza el estudio y alineación de las asanas para lograr mayor estabilidad, reducir tensiones musculares y favorecer una mejor respiración, elementos clave para una práctica saludable y consciente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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