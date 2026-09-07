Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Después de 26 años enfrentando las secuelas físicas y emocionales de un brutal ataque con ácido, María Consuelo Córdoba tomó una decisión que cambia por completo el rumbo de su vida. Luego de más de 80 intervenciones quirúrgicas, múltiples dificultades económicas y un prolongado sufrimiento que la llevó a considerar la eutanasia, María Consuelo optó por una nueva esperanza gracias al respaldo que recibió para acceder a dos procedimientos reconstructivos fundamentales. Según lo declarado por la propia Córdoba, el apoyo recibido representa una oportunidad decisiva en su batalla por la recuperación y la dignidad, al alejar la opción de la eutanasia y abrir la posibilidad de seguir luchando por una mejor calidad de vida.

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Córdoba había expresado, en distintas oportunidades, su deseo de terminar con el sufrimiento al que la condujo la violencia y la falta de recursos para su rehabilitación. Sin embargo, la aparición de personas dispuestas a ayudarle fue un punto de inflexión. María Consuelo mencionó que estos “ángeles” le permitieron pensar nuevamente en la recuperación, enfocándose especialmente en una cirugía en la boca y otra en la nariz, dos intervenciones que considera cruciales para seguir adelante. La importancia de estas operaciones radica no solo en un aspecto estético, sino también funcional, pues las complicaciones respiratorias derivadas de los tubos en su nariz han tenido un impacto directo en su salud y bienestar.

La historia de Córdoba volvió a cobrar relevancia pública cuando fue difundida por la plataforma ‘Vamos Pa’ Eso’. Desde allí, su creador, Juan José Castro, se propuso facilitar el contacto entre María Consuelo y profesionales de la salud dispuestos a ayudar. La plataforma se convirtió en un puente que, según el testimonio recogido, abrió nuevas puertas para costear y realizar las cirugías necesarias, consolidando una red de solidaridad alrededor de la mujer.

El caso de María Consuelo Córdoba es una muestra de cómo el apoyo social y la intervención de iniciativas ciudadanas pueden influir directamente en la decisión de quienes enfrentan condiciones extremas tras hechos violentos. Actualmente, ella espera concretar estos procedimientos médicos como una posibilidad renovada para continuar su recuperación y sobrellevar las secuelas de aquel ataque ocurrido hace más de dos décadas.

¿Por qué María Consuelo Córdoba suspendió el trámite de eutanasia?

María Consuelo Córdoba decidió no continuar con la eutanasia tras recibir apoyo para someterse a dos cirugías reconstructivas consideradas esenciales para mejorar su calidad de vida. La llegada de ayudas para las intervenciones en su boca y nariz, así como la solidaridad de personas y profesionales canalizadas a través de la plataforma ‘Vamos Pa’ Eso’, le dieron razones para renovar su esperanza en el proceso de recuperación.

¿Qué cirugías necesita María Consuelo Córdoba y por qué son importantes?

Córdoba requiere específicamente una cirugía en la boca y otra en la nariz. Estas intervenciones no solo buscan reparar daños estéticos tras el ataque con ácido, sino también solucionar problemas funcionales como las dificultades respiratorias causadas por los tubos en su nariz, aspectos que afectan directamente su bienestar físico y emocional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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