Por: El Espectador

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En el auditorio del Centro de Convenciones Neomundo, durante la edición número veinticuatro de la Feria del Libro de Bucaramanga, conocida como Ulibro, se llevó a cabo la entrega del Premio Nacional de Periodismo Silvia Galvis 2026. Este galardón reconoció la destacada trayectoria de Jineth Bedoya, editora de género del diario El Tiempo, quien se ha consolidado como referente del periodismo colombiano enfocado en la defensa de los derechos de las mujeres y la denuncia de la violencia de género. La ceremonia, que resaltó el compromiso con el periodismo de calidad, tuvo como escenario uno de los eventos culturales más importantes de Santander.

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La edición 2026 del premio recibió 78 postulaciones de distintos departamentos del país como Bolívar, Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, Magdalena, Caldas, Norte de Santander, Valle del Cauca, La Guajira y Santander. Los trabajos enviados al concurso participaron en tres categorías principales: Periodismo joven, Periodismo regional y Periodismo de opinión. El jurado encargado de seleccionar a los ganadores estuvo integrado por figuras reconocidas del ámbito periodístico y académico: Nelson Fredy Padilla, editor de El Espectador y Premio Nacional a la Trayectoria 2025; Ana María Ferrer Arroyo, coordinadora de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el Caribe; y Dora Montero, presidenta de Consejo de Redacción.

Durante el evento, Juan Camilo Montoya Bozzi, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), destacó el legado de Silvia Galvis afirmando que "Silvia Galvis escribió para incomodar al poder y para poner en palabras lo que otros prefieren callar". Subrayó el propósito del premio: reforzar la importancia del periodismo investigativo, responsable y comprometido con el interés público.

Los ganadores del Premio Silvia Galvis 2026 fueron: Jineth Bedoya Lima en la categoría de Trayectoria; Karen Dayann Mejía Mancilla, Luna Fernanda Zárate Calderón y Paula Nathalia Salas Rodríguez en Periodismo joven por ‘Maestro Laguna: Memorias vivas de Santander’, de la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI); José Ignacio Estupiñán Martínez en Periodismo regional por ‘Cuidar el bosque para no matar por la piel’, publicado en Baudó Agencia Pública; y Daniel Jesús Barba Llanes en Periodismo de opinión por ‘La paradoja del petróleo: ¿progreso o espejismo?’.

El Premio Nacional de Periodismo Silvia Galvis fue una iniciativa del programa de Comunicación Social de la UNAB. Su objetivo es honrar la disciplina, ética y espíritu crítico que distinguieron a Silvia Galvis, columnista de El Espectador y referente en la narración honesta de la realidad social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Jineth Bedoya Lima y por qué fue reconocida en el Premio Silvia Galvis 2026?

Jineth Bedoya Lima es una periodista, escritora y activista colombiana. El Premio Silvia Galvis 2026 le fue otorgado en reconocimiento a su extensa carrera profesional, marcada por la defensa de las mujeres y la denuncia de la violencia de género. Destacada por su trabajo en el diario El Espectador y como subdirectora de El Tiempo, Bedoya impulsa la campaña “No es hora de callar”, motivando a las víctimas de violencia a denunciar estos delitos.

¿Por qué se creó el Premio Nacional de Periodismo Silvia Galvis y cuál es su importancia?

El Premio Nacional de Periodismo Silvia Galvis fue creado por el programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). Su fin es perpetuar la ética, el compromiso y la actitud crítica de Silvia Galvis, quien fue politóloga, escritora y columnista destacada en El Espectador. Este premio busca inspirar a nuevas generaciones de periodistas para que sigan narrando la realidad con rigor y honestidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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