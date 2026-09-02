Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un reciente caso de violencia ha generado conmoción en el barrio Canaima, en la localidad de Usaquén, ubicada al norte de Bogotá, luego de que se conociera la denuncia sobre el presunto ataque a una adolescente de 16 años. Los hechos habrían sucedido durante la madrugada del pasado 30 de agosto, de acuerdo con la información que circula en redes sociales. La principal implicación recae sobre un joven identificado como Kevin Mateo López Ferrucho, de 24 años, quien habría sido pareja de la menor y quien, según la denuncia, es responsable de las graves heridas que sufrió la adolescente.

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La publicación sostiene que el ataque se produjo hacia las 2:00 de la madrugada. En ese momento, el señalado habría agredido a la menor utilizando un arma blanca, causándole varias heridas, especialmente en las manos y el rostro. Frente a la gravedad de la situación, el padre del hombre acusado intervino para intentar proteger a la joven, evidenciando la urgencia y el peligro que caracterizó el episodio.

Tras el enfrentamiento y el intento de defensa, la denuncia relata que Kevin Mateo López Ferrucho habría conseguido escapar, saliendo por una ventana. Desde ese instante no se conoce su paradero. Familiares y allegados han intensificado la búsqueda de información que conduzca a ubicarlo, con el objetivo de que las autoridades puedan iniciar una investigación formal y determinar la responsabilidad del acusado en los hechos. La solicitud de ayuda por parte de la comunidad refleja la preocupación y el deseo de que el caso no quede en la impunidad.

Actualmente, la adolescente permanece consciente y está recibiendo atención médica en una clínica. Según lo difundido en las redes, su condición requiere estabilización de sus niveles sanguíneos antes de que pueda someterse a una cirugía. La expectativa de recuperación física y emocional de la víctima es un aspecto central en las denuncias expresadas por su familia y la comunidad.

Asimismo, se afirmó que el hombre habría tomado un bus rumbo al Huila tras escapar, aunque esta versión deberá ser confirmada por las autoridades que se encuentran investigando lo ocurrido. Por ahora, la espera se centra en contar con un pronunciamiento oficial que esclarezca la situación, determine el estado de salud de la menor y permita ubicar al señalado agresor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de salud actual de la adolescente víctima del ataque en Usaquén?

De acuerdo con la información denunciada en redes sociales, la menor permanece consciente y está bajo cuidado médico en una clínica. Se encuentra a la espera de que mejoren sus niveles sanguíneos para que pueda ser sometida a una intervención quirúrgica, según señalaron los familiares y allegados.

¿Qué se sabe sobre el paradero de Kevin Mateo López Ferrucho, señalado agresor en el caso del barrio Canaima?

Según la denuncia difundida, tras el ataque, Kevin Mateo López Ferrucho habría escapado por una ventana y, posteriormente, abordado un bus con destino al Huila. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades, que continúan con la investigación para establecer su ubicación y esclarecer los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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