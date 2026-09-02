Por: Portal Bogotá

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Durante septiembre de 2026, Bogotá celebra el Mes del Patrimonio bajo el lema “Memoria que construye futuro”, una iniciativa encabezada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD). Más de 50 actividades gratuitas llenarán la ciudad con encuentros, recorridos y espacios de reflexión enfocados en reconocer, dialogar y resignificar el patrimonio cultural bogotano, de acuerdo con información oficial de las entidades organizadoras.

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El Mes del Patrimonio se inicia el 18 de septiembre en la Plaza de Bolívar con eventos abiertos a todo público, que incluyen una jornada de trámites, exhibiciones de libros, actividades lúdicas y recorridos patrimoniales. Esta programación busca invitar a los asistentes a experimentar la historia y transformación de la emblemática plaza y, en general, de la ciudad. Según el IDPC, estas propuestas abren un espacio para revivir, a través de la luz y la memoria, episodios destacados de la capital.

La agenda se extiende todo el mes. El 24 de septiembre, en el Auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se realizará el encuentro académico “El patrimonio que seremos: Memorias vivas para imaginar la ciudad del futuro”. Aquí, expertos locales e internacionales discutirán sobre cómo integrar las memorias heredadas con los retos actuales para diseñar la Bogotá que se entregará a las próximas generaciones. La asistencia es gratuita con inscripción previa, explica la SDCRD.

El cierre del mes será el Foro del Mes del Patrimonio: Memoria que construye futuro, los días 29 y 30 de septiembre. Este foro, con acceso libre previa inscripción, reunirá a académicos, gestores, comunidades y diversos sectores para analizar temáticas que van desde sostenibilidad social, económica y ambiental hasta la relación entre patrimonio y tecnología, abarcando además recorridos por sectores significativos de Bogotá.

Entre las actividades de septiembre destacan los recorridos guiados por barrios tradicionales como Las Cruces, Santa Fe, San Cristóbal, Teusaquillo y Niza Sur, así como visitas a lugares emblemáticos como la Universidad de los Andes, el Cementerio Central y el Parque Arqueológico de Usme. También sobresalen eventos como la muestra del Plan Especial de Salvaguardia del Teatro de Creación Colectiva y talleres de comparsa para jóvenes. Además, la Biblioteca Pública Virgilio Barco será sede de la presentación de tesis sobre patrimonio cultural.

Este año, la agenda coincide con los 20 años del IDPC, entidad que en dos décadas ha promovido la protección e inclusión de nuevas manifestaciones culturales en la ciudad. Así, el aniversario representa el reconocimiento de la evolución del concepto de patrimonio y refuerza su importancia en la construcción identitaria y social de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades se pueden hacer durante el Mes del Patrimonio 2026 en Bogotá?

Durante septiembre de 2026, usted puede participar en más de 50 actividades gratuitas, incluyendo recorridos por barrios históricos, talleres, exhibiciones de libros, encuentros académicos y foros sobre patrimonio y sostenibilidad. Destacan eventos centrales como la jornada en la Plaza de Bolívar, encuentros en la Biblioteca Virgilio Barco, talleres para jóvenes y recorridos por lugares emblemáticos como el Cementerio Central y el Parque Arqueológico de Usme.

¿Cuál es la importancia del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, el IDPC es fundamental en la protección, investigación y difusión del patrimonio cultural de Bogotá. A lo largo de 20 años, ha impulsado la ampliación del concepto de patrimonio para incluir diversas memorias, prácticas y territorios, promoviendo la apropiación ciudadana y la valoración de los elementos que componen la identidad de la ciudad.

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