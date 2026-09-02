Por: Caracol TV

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El Metro de Bogotá, considerado la obra de infraestructura más relevante que se está desarrollando en la capital colombiana, ya tiene una fecha definida para comenzar su operación con pasajeros, según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán en entrevista con Blu Radio. La autoridad distrital reafirmó el cronograma de la Línea 1 del metro y señaló que se encuentra en una etapa clave de integración y pruebas, consolidando un progreso significativo tras años de incertidumbre sobre el proyecto.

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Durante la conversación, Galán anunció que la meta de la administración es iniciar la operación comercial del nuevo sistema de transporte el 15 de marzo de 2028. “La meta es que usted se monte en el metro el 15 de marzo del 2028”, sostuvo el mandatario, despejando así las dudas sobre el momento en que la ciudadanía podrá utilizar el servicio. Este anuncio tiene especial importancia, ya que por décadas los habitantes de Bogotá han esperado un sistema férreo que transforme la movilidad urbana en la ciudad.

El alcalde precisó que la construcción de la primera línea ya superó el 80 % de avance. Sin embargo, aclaró que ahora inicia una de las fases más exigentes: la de integración entre todos los sistemas que garantizarán la operación segura y eficiente del metro. En la actualidad, no solo se está terminando la estructura física del viaducto y las estaciones, sino también la ejecución de tareas como la interconexión de trenes, rieles, sistemas de comunicación, automatización y energía, además del patio taller. Galán describió esta etapa como una carrera donde diversos componentes avanzan por separado, pero que deben sincronizarse completamente para que el sistema funcione de manera adecuada cuando llegue el momento.

Uno de los logros recientes más destacados es la finalización del puente ferroviario en la intersección de la avenida Caracas con avenida El Dorado. Esta estructura, de 215 metros de longitud, es un referente de la ingeniería utilizada en el proyecto y simboliza el avance del mismo, sumándose a los más de 17 kilómetros de viaducto ya construidos de los 23,9 kilómetros que tendrá la Línea 1 en total. De acuerdo con la información, la ciudad ya cuenta con 17 trenes, acercándose al objetivo de las 30 unidades previstas. Cada nuevo tren permite validar aspectos técnicos clave, como la automatización, señalización y sistemas eléctricos, consolidando así el sistema hacia una apertura segura y eficiente.

No obstante, la administración reconoce que todavía existen retos por superar, como culminar la infraestructura y realizar con éxito las pruebas operativas integradas. Por ahora, la atención está enfocada en cumplir con el objetivo del 15 de marzo de 2028, fecha esperada por generaciones de bogotanos que sueñan con abordar el primer metro de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo inicia la operación comercial del Metro de Bogotá, según el alcalde Carlos Fernando Galán?

Según indicó el alcalde Carlos Fernando Galán en entrevista con Blu Radio, la meta es que la operación comercial de la Línea 1 del Metro de Bogotá comience el 15 de marzo de 2028. Esta fecha representa el objetivo principal establecido por la administración distrital para poner en marcha este sistema de transporte esperado por décadas en la capital.

¿En qué consiste la "marcha blanca" en el Metro de Bogotá y para qué sirve?

La "marcha blanca" se refiere a una etapa previa a la apertura comercial del Metro de Bogotá en la cual se pone a prueba el funcionamiento de todos los sistemas del tren, incluyendo automatización, señalización, energía y comunicaciones. Durante este periodo, se verifica que la operación sea segura y eficiente, permitiendo validar que el sistema esté listo para recibir pasajeros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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