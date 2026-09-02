Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Después de soportar más de dos décadas marcadas por dolor y complicaciones médicas tras ser víctima de un ataque con ácido, María Consuelo Córdoba, de 58 años, tiene desde hace cuatro años la autorización para acceder al procedimiento de eutanasia. Así lo informó Capital Salud, la entidad promotora de salud (EPS) encargada de su atención, en respuesta a la atención que ha tenido su caso en los últimos días. La mujer ha compartido públicamente el difícil estado de salud en el que vive, así como su deseo de acceder a una muerte digna. Su caso ha sido motivo de discusión social por las condiciones físicas y emocionales en las que ha debido luchar para sobrevivir.

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Según Capital Salud, y luego de una revisión interna, Córdoba ya contaba con la autorización para realizar el procedimiento de eutanasia desde hace cuatro años, por lo que no es necesario que inicie un nuevo trámite de solicitud. No obstante, la EPS indicó que acaba de restablecer el contacto directo con la paciente para conocer de cerca su situación actual y reiterar el acompañamiento en la decisión que tome, siempre respetando su libertad y autonomía. Además, la entidad aseguró que mantendrá la prestación de todos los servicios médicos requeridos por la paciente, en cumplimiento de las condiciones establecidas para estos casos.

La historia de vida de Consuelo es trágica y ejemplifica los desafíos que deben afrontar las víctimas de ataques con sustancias químicas. Los hechos se remontan al año 2000, cuando ella llegó a Bogotá desde Istmina, Chocó, con la intención de residir y trabajar en la capital. Según su testimonio, su entonces esposo no aceptó su decisión de quedarse en Bogotá, circunstancia en la que fue atacada con una sustancia química. Desde ese momento, su vida quedó marcada por las profundas secuelas físicas y emocionales derivadas del ataque.

Durante más de 26 años, Consuelo ha tenido que someterse a cerca de 87 cirugías, según contó en diferentes espacios. Sin embargo, esto no ha traído la recuperación de su calidad de vida. En la actualidad, enfrenta dificultades en las actividades más básicas: usa una máscara para protegerse el rostro, depende de tubos en la nariz para poder respirar y atraviesa serios problemas económicos, hasta el punto de depender de ayuda de terceros para cubrir sus necesidades más elementales. "Vivo de la caridad de la gente. Bogotá me lo conozco pidiendo limosna", expresó públicamente.

Hoy, además de las secuelas físicas y los retos económicos, Consuelo debe afrontar la decisión sobre la eutanasia, una alternativa que ha manifestado como una posible salida a años de sufrimiento.

¿Cuál es la situación actual de María Consuelo Córdoba frente a la eutanasia?

De acuerdo con Capital Salud, María Consuelo Córdoba cuenta desde hace cuatro años con autorización para acceder al procedimiento de eutanasia y no necesita reiniciar el proceso de aprobación. La entidad reiteró su compromiso de acompañar la decisión que ella tome, así como la prestación de los servicios médicos que requiera en las condiciones determinadas por la normativa vigente.

¿Cuáles han sido las principales secuelas físicas y económicas que ha enfrentado Consuelo Córdoba desde el ataque con ácido?

Córdoba ha sufrido profundas afectaciones físicas a raíz del ataque: ha tenido que someterse a cerca de 87 cirugías, utiliza una máscara facial para proteger su rostro y depende de tubos en la nariz para respirar. Además, su situación económica es crítica y ha manifestado que depende de la caridad para subsistir, evidenciando la magnitud de las dificultades que enfrenta en su vida cotidiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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