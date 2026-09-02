Por: Portal Bogotá

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Bogotá vive una preocupante ola de extorsión derivada de la presencia de la delincuencia organizada, que afecta especialmente a los comerciantes. En respuesta, bajo la estrategia de seguridad "Bogotá Camina Segura", el Gaula de la Policía, unidad especializada en el combate a la extorsión, alcanzó un importante logro al capturar en flagrancia a tres individuos en la localidad de Engativá, de acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá. Los detenidos serían integrantes de la banda delincuencial ‘El Hampa’ o ‘Antitren’, una facción que surgió como remanente del conocido ‘Tren de Aragua’ y que, desde el año 2024, estaría vinculada a actividades de homicidio y extorsión en diversas zonas de la capital.

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Según las autoridades, este grupo implementaba un modus operandi basado en la distribución de panfletos intimidatorios y el envío de mensajes extorsivos a través de la aplicación WhatsApp. De esta forma, buscaban amedrentar a los comerciantes del barrio Unir, a quienes exigían entre 15 y 20 millones de pesos bajo amenaza de atentar contra su seguridad o la de sus locales. Cuando las víctimas se negaban a entregar el dinero solicitado, los extorsionistas reforzaban las amenazas mediante ataques nocturnos con armas de fuego sobre las fachadas de los negocios, como le ocurrió recientemente a una vidriería local que fue víctima de múltiples disparos tras rechazar pagar la cuota extorsiva impuesta.

En el operativo fueron capturados tres sospechosos: alias ‘Javi’, señalado coordinador en Engativá, y alias ‘Johngel’ y ‘Merlín’, sindicados de repartir los panfletos e intimidar a los afectados. En poder de los detenidos se hallaron una granada, un celular y material impreso con amenazas, evidencias que refuerzan su vinculación con la banda, según la Policía de Bogotá. Las investigaciones permitieron establecer que al menos cinco personas habían sido víctimas directas del grupo y que las actividades criminales generaban ganancias ilícitas por más de 20 millones de pesos mensuales. Los capturados fueron presentados ante un juez y recibieron medida de aseguramiento en un centro carcelario por los delitos de extorsión y porte de armas de fuego y explosivos de uso restringido o privativo de las fuerzas armadas.

La Policía de Bogotá, reiterando su compromiso por la seguridad ciudadana, insta a denunciar hechos delictivos mediante la Línea de Emergencias 123 o la Línea 165 del Gaula, recordando que su rápida intervención es fundamental para frenar el avance del crimen organizado en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la banda ‘El Hampa’ o ‘Antitren’ en Engativá?

La banda conocida como ‘El Hampa’ o ‘Antitren’ utilizaba la entrega de panfletos intimidatorios y el envío de mensajes de WhatsApp para amenazar a comerciantes en la localidad de Engativá. Exigían cuantiosas sumas de dinero bajo amenaza de violencia física o daño a los establecimientos; quienes se negaban, sufrían ataques armados contra sus locales durante la noche, según lo informado por la Policía de Bogotá.

¿Qué es el Gaula de la Policía y cuál fue su papel en las capturas recientes en Bogotá?

El Gaula de la Policía es una unidad especializada en combatir delitos de extorsión y secuestro en Colombia. En este caso, su intervención bajo la estrategia ‘Bogotá Camina Segura’ permitió la captura en flagrancia de tres presuntos miembros de ‘El Hampa’, incautando material probatorio clave y afectando las rentas criminales generadas por esta organización, tal como confirmó la Alcaldía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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