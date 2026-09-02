Por: Portal Bogotá

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TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, anunció cambios importantes en el recorrido de la ruta zonal B906 Toberín - D906 Villa Gladys, los cuales entraron en vigor desde el lunes 31 de agosto. De acuerdo con la información publicada por la entidad, este ajuste responde a la necesidad de optimizar el servicio en sectores clave de la ciudad y garantizar una mejor cobertura para los usuarios frecuentes.

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En lo que respecta a las modificaciones del trazado, TransMilenio confirmó que la ruta ajustó su paso en los sectores de la carrera 9 y la calle 161, suspendiendo así el servicio en un tramo de la carrera Séptima. Este cambio implica que, a partir de la fecha mencionada, el vehículo ya no transita por la totalidad de la carrera Séptima, lo que puede impactar la movilidad de quienes acostumbraban a usar este corredor como parte de su trayecto diario.

El recorrido actualizado abarca diferentes zonas de gran relevancia en la ciudad. En su tránsito hacia Toberín, la ruta circula por la calle 53 (Galerías), la carrera 15 (Chicó), la calle 127 (Unicentro) y la carrera Novena. Por su parte, cuando el destino es Villa Gladys, los buses cubren la calle 127 (Unicentro), carrera 11 (Chapinero), calle 53 (Normandía) y calle 63 (Álamos). Así, TransMilenio busca mantener activos los puntos de conexión esenciales para estudiantes, trabajadores y residentes de estas áreas.

Otro aspecto relevante es el horario del servicio, que fue ampliado para ofrecer mayor flexibilidad a los pasajeros. Según TransMilenio, desde ahora la ruta funcionará de lunes a sábado entre las 3:30 a.m. y las 10:00 p.m. Anteriormente, la ruta comenzaba a operar a las 4:00 a.m., por lo que este cambio beneficia en especial a quienes inician sus jornadas muy temprano.

TransMilenio sugiere a los usuarios planear sus recorridos con anticipación, aprovechando herramientas oficiales como la aplicación TransMiApp o consultando la página web de la entidad. Así, quienes utilizan con frecuencia la ruta B906 - D906 pueden mantenerse informados sobre cualquier novedad y adaptar sus trayectos diarios sin contratiempos.

Este ajuste es una muestra de las constantes adaptaciones que el sistema de transporte realiza para responder a las necesidades de la ciudad y sus habitantes, quienes confían en el cumplimiento de horarios y recorridos claros en su movilidad cotidiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cambios en la ruta B906 D906 de TransMilenio en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial de TransMilenio, la ruta B906 D906 ajustó su recorrido en sectores de la carrera 9 y la calle 161 y suspendió su paso por un tramo de la carrera Séptima. Además, el horario de servicio se amplió, iniciando ahora a las 3:30 a.m. y finalizando a las 10:00 p.m. de lunes a sábado.

¿Cómo consultar el nuevo recorrido de la ruta TransMiZonal B906 D906?

Para conocer el trazado actualizado y todos los detalles de la ruta B906 D906 de TransMilenio, puede consultar la aplicación oficial TransMiApp o la página web de TransMilenio. Estas herramientas permiten verificar en tiempo real los trayectos, horarios y avisos importantes para los usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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