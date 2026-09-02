Por: Portal Bogotá

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En el sur de Bogotá, el bienestar de la ciudadanía ha recibido un impulso significativo gracias a la intervención reciente en el Canal Albina, una de las infraestructuras fundamentales para la recolección de aguas lluvias en esta zona de la ciudad. De acuerdo con información divulgada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), las obras se llevaron a cabo en la localidad de Rafael Uribe Uribe, un sector que históricamente ha sido vulnerable ante problemas de drenaje y estabilidad de suelos, en particular durante épocas de alta pluviosidad.

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La intervención del Canal Albina fue el resultado de un proceso de monitoreo adelantado por la EAAB, que permitió identificar un escenario de deterioro progresivo de la estructura. Según la empresa, meses atrás detectaron problemas como socavación, erosión, pérdida de estabilidad de los taludes (inclines laterales del canal) y un severo desgaste de las losas que componen esta infraestructura. Dichas condiciones comprometían aproximadamente 26,5 metros del canal, generando incertidumbre sobre la seguridad estructural y el entorno.

Atendiendo a este diagnóstico, la intervención se realizó tras recibir concepto técnico del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y permiso por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), entidades responsables del manejo y mitigación de riesgos en Bogotá. Para labores de obra, la EAAB firmó un contrato con la empresa Aguas de Bogotá, con el fin de estabilizar y reconformar el talud afectado, reconstruir las losas laterales, la placa de fondo y recuperar así la sección hidráulica del canal, que es el espacio por donde circula el agua pluvial.

Esta intervención se focalizó en el tramo de la avenida Caracas con calle 31 Sur y tomó tres meses de trabajo, con una inversión superior a los 326 millones de pesos. Los beneficiarios directos de esta mejora son los habitantes de los barrios Quiroga y Olaya, quienes ahora cuentan con una infraestructura reforzada que contribuye a la protección del entorno y de la infraestructura vial que rodea al sector, sobre todo en la calle 31 Sur.

Con estas acciones, la EAAB busca mitigar el riesgo de pérdida progresiva de material y deterioro futuro del canal, asegurando la conducción eficiente de las aguas lluvias y la protección de la población. Según la entidad, se evalúan además nuevas intervenciones y se mantendrá el seguimiento técnico y las tareas de mantenimiento necesarias para la conservación del sistema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios concretos trajo la intervención del Canal Albina en Rafael Uribe Uribe?

La intervención del Canal Albina en la localidad de Rafael Uribe Uribe trajo como resultado mayor estabilidad estructural del canal, mejor funcionamiento hidráulico para evacuar aguas lluvias y reducción del riesgo de erosión y daño en la infraestructura. Además, la obra benefició a los habitantes de barrios como Quiroga y Olaya, así como a la infraestructura vial cercana.

¿Cuáles fueron las principales acciones realizadas por la EAAB en la recuperación del Canal Albina?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), tras identificar daños por socavación y erosión, realizó la estabilización y reconformación del talud, reconstrucción de losas laterales y placa de fondo, y recuperación de la sección hidráulica. Todo esto para garantizar el funcionamiento y seguridad del canal, siguiendo conceptos del IDIGER y la Secretaría Distrital de Ambiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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