Por: El Espectador

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Un grave accidente ocurrido en el barrio Bellavista, en el sur occidente de Bogotá, cobró la vida de dos personas la noche del martes 1 de septiembre. Distintas cámaras de seguridad registraron el siniestro, cuya evidencia visual se ha convertido en el principal recurso para las investigaciones que buscan esclarecer las circunstancias del hecho. Según información obtenida por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, el accidente tuvo lugar cerca de las 10:40 de la noche, cuando un bus del Sistema Integrado de Transporte Público impactó contra un bicitaxi en una intersección.

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De acuerdo con lo que muestran las grabaciones citadas, el bicitaxi cruzó la vía ignorando una señal de pare, hecho que resultó determinante en la colisión. Testigos del barrio Bellavista relataron que ambos vehículos transitaban a alta velocidad al momento del choque, lo que provocó que el bicitaxi fuera arrastrado por media cuadra tras el impacto. Como consecuencia directa, uno de los pasajeros del bicitaxi falleció en el lugar, mientras que otro fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario, donde se produjo su deceso minutos después.

Ante la gravedad de este suceso, las autoridades de tránsito mantienen abiertas las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Los familiares de las víctimas han solicitado a las autoridades que se haga claridad sobre las causas y el proceder del accidente, enfatizando la necesidad de esclarecer lo ocurrido y de evitar nuevas tragedias en las vías de la ciudad.

Este caso se inscribe en un contexto preocupante para la seguridad vial en Bogotá. Si bien, según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad, durante 2025 se logró frenar el aumento de fatalidades en accidentes de tránsito, incluso con una reducción cercana al 2 % y 12 vidas salvadas respecto a 2024, los accidentes mortales recientes indican que el desafío persiste. Para 2026, hasta el 31 de mayo, ya se cuentan 4.623 accidentes en la capital. Las principales causas, más allá de la velocidad, tienen que ver con conductas imprudentes: 19 % de los incidentes provienen de no mantener la distancia de seguridad, 12 % de adelantar cerrando el paso y 10 % por desobedecer señales de tránsito, según la misma Secretaría Distrital de Movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales causas de accidentes de tránsito en Bogotá, según la Secretaría Distrital de Movilidad?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, además del exceso de velocidad, las principales causas de accidentes en Bogotá son la falta de distancia de seguridad (19 %), adelantar cerrando el paso a otros vehículos (12 %) y desobedecer las señales de tránsito (10 %). Estos comportamientos imprudentes siguen provocando la mayoría de los siniestros viales en la ciudad.

¿Qué rol juegan las cámaras de seguridad en la investigación de accidentes como el ocurrido en Bellavista?

Las cámaras de seguridad han sido fundamentales en el proceso de esclarecimiento del accidente en Bellavista, ya que permiten identificar detalles clave sobre cómo ocurrieron los hechos. Gracias a esos registros se observa, por ejemplo, que el bicitaxi ignoró la señal de pare, información esencial para que las autoridades puedan atribuir responsabilidades de manera objetiva y transparente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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