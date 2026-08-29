Un accidente de tránsito registrado este sábado 29 de agosto generó una fuerte afectación en la movilidad de la Autopista Norte de Bogotá, especialmente en el sentido sur-norte, donde cientos de vehículos quedaron atrapados durante varias horas mientras las autoridades atendían la emergencia.

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El siniestro ocurrió hacia las 1:56 de la tarde en la calle 235, en la salida de Bogotá hacia Chía. De acuerdo con información de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte (CRBN), el hecho obligó a la presencia de agentes de tránsito y provocó importantes demoras en uno de los corredores más utilizados para salir de la capital durante los fines de semana.

El Centro Estratégico de Movilidad (CEM) del Distrito informó que en el accidente estuvieron involucrados un tractocamión y una motocicleta. El motociclista fue el principal afectado, aunque las autoridades no entregaron detalles adicionales sobre su estado de salud.

Los vehículos tuvieron que ser revisados antes de ser retirados de la zona. Posteriormente, fueron orillados a un costado de la Autopista Norte, lo que permitió comenzar a recuperar progresivamente la movilidad.

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Sin embargo, el impacto del accidente se extendió mucho más allá del punto exacto del choque. Durante la tarde, se registraron largas filas de automóviles en dirección hacia el norte y reportes de conductores que permanecieron prácticamente inmóviles durante un largo periodo.

El periodista José Carlos García compartió imágenes del panorama y mostró la magnitud de la congestión, con una gran cantidad de vehículos ocupando los carriles de la Autopista Norte.

Colapso total en la autopista norte en Bogotá hacia el norte hoy sábado 29 de agosto, 2:45 pm @SectorMovilidad @TransitoBta pic.twitter.com/NuVOuWhvXD — José Carlos García R. (@JoseCarlosTecno) August 29, 2026

Los reportes ciudadanos también evidenciaron el impacto del trancón. Algunos conductores aseguraron que llevaban cerca de dos horas avanzando muy lentamente y que el tráfico permanecía prácticamente detenido en sectores como la calle 190.

Además, los registros de movilidad mostraban que la congestión se extendía hacia el sur, con tráfico lento desde aproximadamente la calle 134, tanto en el carril central como en el lateral.

La Secretaría Distrital de Movilidad señaló que, aunque el accidente ya había sido atendido, la congestión se mantenía como el principal rezago de la emergencia.

[04:20 p.m.] #AEstaHora

Continúa 🟠 Alto Flujo con baja velocidad en salida de la ciudad por el corredor de Autonorte. 👮‍♂️ Grupo Guía con #GestiónDelTráfico. Realizan recorridos de verificación. https://t.co/zzBnhHbNxm pic.twitter.com/ByOX7YqQ5n — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 29, 2026

Las autoridades recomendaron a los conductores tener paciencia mientras se despejaba completamente la vía, uno de los principales corredores de conexión entre Bogotá y los municipios del norte de la Sabana.

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