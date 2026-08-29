Bogotá se convertirá durante un fin de semana en el escenario de cientos de fotógrafos que buscarán capturar su diversidad desde distintos puntos de la ciudad. La Fotomaratón 2026 tendrá lugar el 5 y 6 de septiembre bajo el lema “Bogotá, ciudad diversa”.

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Este concurso es uno de los eventos principales de Fotomuseo, Museo Nacional de la Fotografía de Colombia, y nació en 2001. Desde entonces, se ha consolidado como una cita para profesionales y aficionados de la fotografía.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 4 de septiembre a través del portal de Fotomuseo. La categoría profesional tiene un costo de $ 85.000, mientras que la inscripción para aficionados vale $ 65.000.

Como novedad, este año habrá una categoría infantil y juvenil para niños de entre 8 y 12 años, con una inscripción de $ 35.000. La iniciativa busca acercar a los más jóvenes a la fotografía y a otras expresiones artísticas.

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El punto de encuentro será la plazoleta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Los participantes deberán llegar a las 8 a. m., recibirán un chaleco identificativo y conocerán la Fotorruta, que incluye 20 temas para desarrollar en distintos lugares de Bogotá.

Los premios son otro de los atractivos. En la categoría profesional, el primer puesto recibirá $ 10 millones y el segundo $ 7 millones. Entre los aficionados, los premios serán de $ 5 millones y $ 3 millones, respectivamente.

Para la categoría infantil y juvenil, los reconocimientos incluyen una tablet y un reloj inteligente con localización para niños. La ceremonia de premiación tendrá lugar a finales de octubre o durante la primera semana de noviembre.

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