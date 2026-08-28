Por: Caracol TV

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En medio de los casos delicados en Bogotá, un accidente de tránsito fue reportado durante la mañana de este viernes en el norte de la ciudad. El hecho se presentó en la calle 146 con carrera 13 y dejó involucrados a tres vehículos: un automóvil, un bus escolar y un camión.

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El accidente se presentó sobre las 6 de la mañana, en medio de la sorpresa de la comunidad en la localidad de Usaquén, donde llegaron poco después unidades de ambulancia y una grúa para desplazar los vehículos luego de la colisión.

A pesar de lo impactante del accidente de tránsito, no se reportaron decesos ni heridos de gravedad luego de ese siniestro múltiple en uno de los sectores residenciales en esa zona de Cedritos.

Las autoridades también se hicieron presentes para darle seguimiento a las causas de lo sucedido, en una situación que no pasó de los daños materiales en los automóviles involucrados este viernes 28 de agosto de 2026.

¿Qué hacer ante un accidente de tránsito en Bogotá?

Afrontar un accidente de tránsito en Bogotá exige actuar con serenidad y rapidez para salvaguardar la vida de los involucrados y cumplir la normativa vial vigente.

Lo primero que debe hacer es verificar el estado de salud de todos los ocupantes y peatones cercanos para identificar posibles lesionados que requieran atención médica inmediata.

Si existen personas heridas, llame de inmediato a la Línea Emergencias 123 para solicitar ambulancias y la presencia prioritaria de los organismos de socorro y autoridades competentes.

En incidentes donde únicamente se presenten daños materiales y ambos vehículos sean asegurables, señale la zona con las luces de parqueo y los triángulos de seguridad correspondientes.

Tome fotografías detalladas y videos del estado de los vehículos, la posición final, las huellas de frenado y las señales de tránsito cercanas antes de mover los automotores.

La legislación colombiana establece que en choques simples sin heridos debe retirar los vehículos de la vía pública para evitar represamientos y restablecer el flujo vehicular rápidamente.

Comuníquese de forma inmediata con la compañía aseguradora para reportar el siniestro y recibir la orientación técnica del agente antes de conciliar o firmar cualquier documento.

Cuando existan lesionados o choque con bienes públicos, absténgase de mover los vehículos y espere la llegada del personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá.

El agente de tránsito elaborará el Informe Policial de Accidentes de Tránsito, documento fundamental que consigna los detalles del hecho para respaldar las reclamaciones legales posteriores.

Verifique que el otro conductor entregue sus datos personales, número telefónico, licencia de conducción, matrícula del vehículo y la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

Conserve todas las pruebas recolectadas, incluidos testimonios de testigos presenciales, pues servirán como respaldo en las audiencias de conciliación ante los centros autorizados o juzgados.

Mantener la calma, acatar las instrucciones de las autoridades distritales y proceder conforme a la ley garantiza una resolución efectiva y transparente ante cualquier eventualidad vial.

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