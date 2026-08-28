Camilo Isaza Herrera, abogado bogotano de 48 años, fue identificado como el hombre que murió este jueves 27 de agosto en el Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, ubicado en la calle 82 con carrera 11, cerca del centro comercial Andino.

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(Vea también: Autoridades investigan la muerte de Camilo Isaza Herrera tras caída en el Centro Felicidad Chapinero de Bogotá)

La noticia tomó relevancia por el lugar en el que ocurrió el hecho, pero detrás de la identificación de la víctima aparece también la trayectoria de un profesional que durante más de dos décadas estuvo vinculado con la gestión pública, la defensa jurídica del Estado, la consultoría y el trabajo con comunidades.

Las autoridades todavía investigan las circunstancias en las que ocurrió la caída. Por ahora, no se ha establecido públicamente si se trató de un accidente o si existió alguna otra circunstancia, por lo que las hipótesis permanecen bajo investigación.

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¿Quién era Camilo Isaza Herrera?

Según informó El Tiempo, Isaza Herrera era abogado egresado de la Universidad de los Andes y contaba con estudios especializados en Gestión Pública e Instituciones Administrativas. Su formación también incluía una maestría en Filosofía y preparación en áreas como innovación, planificación territorial y acompañamiento organizacional.

Su recorrido profesional se extendió por más de 22 años, periodo en el que trabajó con entidades públicas, empresas, organizaciones internacionales y comunidades. Parte de su experiencia estuvo relacionada con la construcción de relaciones entre instituciones y territorios, la prevención de conflictos y el desarrollo de proyectos en contextos sociales complejos.

En su perfil público de LinkedIn se presentaba ligado a la gestión pública y al relacionamiento con comunidades. También aparecía vinculado a Tapirus, empresa desde la que desarrollaba actividades relacionadas con estrategia territorial y relaciones políticas. En publicaciones de esa red profesional compartía contenidos sobre sus proyectos, viajes y experiencias de trabajo con comunidades.

La fotografía que aparece en su perfil de LinkedIn permite conocer el rostro de Isaza Herrera y se convirtió en una de las imágenes disponibles públicamente sobre el abogado después de que se conociera su identidad. La imagen corresponde a su propio perfil profesional y no a registros del lugar de los hechos.

Su trabajo en la defensa jurídica del Estado

Uno de los capítulos destacados de su trayectoria fue su paso por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, donde estuvo vinculado durante más de cuatro años como experto de la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos.

En esa entidad participó en la elaboración de herramientas y contenidos destinados a fortalecer la argumentación de los abogados encargados de representar a entidades públicas. Su nombre aparece en documentos institucionales y materiales relacionados con la defensa de los intereses jurídicos del Estado.

Su experiencia también incluyó vínculos contractuales con otras entidades públicas y proyectos relacionados con el desarrollo territorial y el trabajo social. Esa combinación entre derecho, gestión pública y trabajo comunitario marcó buena parte de su carrera profesional.

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