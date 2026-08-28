Nuevos detalles se conocieron sobre los momentos posteriores a la emergencia que terminó con la muerte de Yenifer García, una mujer de 33 años que se encontraba en su vivienda, en Bogotá, durante una sesión de tatuaje.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Aparecen detalles del caso de la mujer que murió tras ser sedada para hacerse un tatuaje en Bogotá)

Según el relato entregado por el compañero sentimental de la víctima a Citytv, cuando regresó a la casa encontró al tatuador afuera del inmueble y visiblemente afectado. El hombre, de acuerdo con su testimonio, lloraba y se llevaba las manos a la cabeza mientras le pedía que subiera rápidamente.

“Cuando yo llegué, parqueé el camión y llegué corriendo las escaleras, el tatuador estaba afuera llorando y se cogía la cabeza. Yo le dije: ‘Dígame que no me pasó nada’. Y entonces, él llorando, me decía: ‘¡Suba, suba, suba rápido!’”, contó el testigo al canal.

Lee También

“¡Suba, suba, suba rápido!”, habría sido la frase que el tatuador le dijo al compañero de Yenifer, según el relato publicado por La Kalle. El hombre entró entonces a la vivienda para conocer qué había ocurrido.

La hija de Yenifer también contó cómo reaccionó el tatuador cuando su madre dejó de responder. Según su versión, al acercarse al lugar encontró al hombre saliendo y, al preguntarle qué había pasado, él le respondió: “No, su mamá no nos responde”. Después de decirlo, habría bajado corriendo por las escaleras.

¿Qué ocurrió durante la sesión de tatuaje de Yenifer García?

El caso ocurrió el 15 de agosto en el barrio La Resurrección, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Yenifer, de 33 años y madre de tres hijos, se encontraba en su vivienda mientras avanzaba una sesión de tatuaje que buscaba completar el diseño que tenía en la espalda.

De acuerdo con la familia, para disminuir las molestias del procedimiento recurrieron a una persona que les fue recomendada como supuesto anestesiólogo. Sin embargo, posteriormente conocieron que el hombre figuraba como auxiliar de enfermería, no como anestesiólogo.

Durante la sesión, Yenifer recibió una sedación intravenosa y posteriormente dejó de responder. Su hija relató que encontró al hombre intentando auxiliarla y que este le pidió ayuda para verificar si su madre tenía pulso. Minutos después, la familia confirmó el fallecimiento.

Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte para establecer qué ocurrió durante el procedimiento y determinar las responsabilidades a que haya lugar. Por ahora, la causa exacta del fallecimiento continúa bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)