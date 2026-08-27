La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó nuevos detalles del caso que terminó con la muerte de uno de sus integrantes en Ciudad Bolívar, luego de un enfrentamiento registrado durante la búsqueda de los responsables de un triple homicidio.

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Según el ‘Ojo de la noche’ de Noticias Caracol y Blu Radio, el uniformado fue identificado como Edilberto Pinilla Cárdenas, intendente adscrito a la Sijín, quien resultó herido durante el procedimiento y posteriormente falleció en el Hospital de Meissen.

Los hechos ocurrieron en la invasión La Carbonera, un sector en el que, según explicó el general Giovani Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, se presentan disputas relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

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“En la invasión de La Carbonera de la localidad de Ciudad Bolívar, en medio de disputas por el tráfico de estupefacientes, tres hombres fueron asesinados”, indicó Cristancho.

Luego de este hecho, uniformados de la Sijín participaron en la búsqueda de los presuntos responsables. Durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos que dejó herido al intendente Cárdenas.

“En medio de la búsqueda y de la reacción policial y de los responsables de este triple homicidio, uniformados de la Sijín se enfrentaron con los presuntos responsables, hubo intercambios de disparos y lamentablemente uno de nuestros policías es impactado y posteriormente muere en el hospital de Meissen”, agregó el oficial.

La institución lamentó el fallecimiento del uniformado y expresó su solidaridad con sus familiares, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de lo ocurrido.

#BOGOTÁ En la localidad de Ciudad Bolívar fue asesinado un intendente de la Sijín de la Policía Nacional, al presentarse un intercambio de disparos con presuntos delincuentes en esta zona de la ciudad. Los uniformados investigaban un triple homicidio en la invasión la Carbonera,… pic.twitter.com/ujPJflKfYG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 27, 2026

¿Cuántas personas fueron capturadas por el asesinato del intendente de la Sijín?

Durante el operativo, la Policía reportó la captura de tres personas, a quienes les fueron incautadas tres armas de fuego. Según explicó el general Cristancho, los detenidos son señalados preliminarmente como posibles responsables del homicidio del intendente.

“Tres personas fueron capturadas con tres armas de fuego, posiblemente las responsables del homicidio de nuestro intendente”.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar su responsabilidad en los hechos y establecer si también estarían relacionados con el triple homicidio ocurrido en La Carbonera.

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