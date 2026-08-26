Un macabro hallazgo se registró durante la noche del lunes 24 de agosto en el sector de Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, donde las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una caneca plástica.

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El descubrimiento se produjo durante labores de patrullaje y control que adelantaba la Policía en la zona. De acuerdo con la información preliminar, los uniformados observaron a tres hombres que se movilizaban por una vía transportando un recipiente, situación que llamó su atención y motivó una verificación.

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Al acercarse para realizar el procedimiento, los policías encontraron que dentro de la caneca había un cadáver. El teniente coronel Óscar Iván Flórez, en declaraciones entregadas a CityTV, explicó que los uniformados interceptaron a los tres sujetos luego de advertir una actitud que consideraron sospechosa.

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“En las últimas horas, en el sector de Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, se presentó un hecho en el cual tres personas, quienes transportaban una caneca plástica, son interceptadas por nuestras zonas de atención, las cuales se encuentran en actitud sospechosa”, explicó el oficial.

Durante el procedimiento, uno de los hombres consiguió escapar, mientras que los otros dos fueron detenidos por los policías. Posteriormente, los uniformados inspeccionaron el recipiente y confirmaron que en su interior se encontraba el cuerpo de un hombre.

“Al momento de revisar el interior de esta caneca plástica se encuentra el cuerpo sin vida de un masculino de aproximadamente 40 años”, señaló Flórez.

Tras las capturas, las autoridades realizaron la verificación de identidad y antecedentes judiciales de los dos hombres detenidos. Según explicó el teniente coronel, ambos registraban antecedentes relacionados con diferentes delitos. Además, uno de los capturados sería de nacionalidad extranjera.

Los dos sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se adelante el proceso judicial correspondiente y se determine su posible responsabilidad en los hechos.

La captura, sin embargo, no establece por sí sola la responsabilidad de los detenidos, que deberá ser determinada dentro del proceso judicial con base en las pruebas recopiladas por las autoridades.

Luego del hallazgo, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumieron las labores destinadas a esclarecer lo ocurrido.

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Los investigadores buscan reconstruir la secuencia de los hechos, establecer la identidad de la víctima y determinar dónde y cómo fue asesinada, además de establecer qué ocurrió antes de que su cuerpo fuera trasladado dentro de la caneca. También se trabaja en la ubicación del tercer hombre que habría participado en el traslado y que consiguió escapar durante el procedimiento policial.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar los móviles del crimen, establecer las circunstancias de la muerte y esclarecer qué relación tendrían los dos capturados y el hombre que huyó con el homicidio.

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