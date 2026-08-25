A medida que avanzan las indagaciones sobre el escalofriante crimen perpetrado en el interior de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, las autoridades lograron establecer la identidad de la mujer que perdió la vida durante una jornada de visitas. Se trata de María Hernández Morales, una madre de tres niños oriunda del municipio de San Zenón, Magdalena, pero quien se encontraba establecida en el municipio bolivarense de Talaigua Nuevo, lugar de donde también es originario su victimario, William Rafael Martínez.

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De acuerdo con la información recabada por el diario El Universal, la víctima fatal había viajado desde la región caribeña para cumplir con una visita a Martínez, a quien ya había frecuentado en ocasiones anteriores bajo los rigores del sistema penitenciario. El registro de ingreso de la mujer al penal quedó fijado aproximadamente a las 10:00 de la mañana del pasado sábado 22 de agosto. No obstante, la tragedia se consumó cerca de las 12:30 del mediodía, momento en el cual los custodios hallaron el cuerpo sin vida de la madre de familia al interior de una celda ubicada en el pabellón 13.

Ante la gravedad de los acontecimientos, el Ministerio de Justicia emitió un pronunciamiento en el que confirmó que el agresor, al verse descubierto, “habría manifestado ser responsable de los hechos”. Tras esta confesión informal, el recluso fue aislado de manera inmediata por la guardia y el caso pasó a ser asumido formalmente por los investigadores de la Sijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para esclarecer las fallas de seguridad que permitieron el ataque.

Las pesquisas de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO permitieron desenterrar el oscuro prontuario de William Rafael Martínez, de 45 años, quien actualmente purga una sentencia condenatoria de 21 años de prisión. El sujeto se encontraba recluido cumpliendo su pena por el delito de tentativa de feminicidio cometido contra otra de sus exparejas, a quien para el año 2018 ya le figuraba una orden de alejamiento judicial por antecedentes sistemáticos de violencia física y psicológica. Los expedientes de aquella época recuerdan la sevaja con la que actuaba, al punto de haberle propinado “21 veces” heridas con arma blanca en el rostro y el cuello a su anterior compañera sentimental, un antecedente que hoy enloda nuevamente al sistema carcelario tras repetirse la tragedia intramural.

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