Momentos de pánico vivieron habitantes del barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, durante la madrugada de este martes 25 de agosto, luego de que desconocidos lanzaran un artefacto contra una vivienda ubicada en una zona residencial.

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El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, en inmediaciones de la calle 41C Sur con carrera 81K. La fuerte explosión causó daños en varias viviendas del sector y generó la presencia de las autoridades.

De acuerdo con el reporte entregado por Edwar Porras, periodista de Ojo de la Noche de Noticias Caracol, los responsables habrían arrojado el elemento contra una vivienda. La información preliminar indica que no hubo personas lesionadas.

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#BOGOTÁ | El la localidad de Kennedy se presentó la explosión de “un elemento desconocido” de acuerdo con las autoridades que no dejó personas heridas pero sí afectaciones en al menos 6 viviendas del barrio El Amparo. La Policía adelanta las investigaciones en sitio para… pic.twitter.com/oIY3flIHEL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 25, 2026

Policía confirmó afectaciones en varias viviendas

La Policía informó que una unidad técnica especializada llegó al lugar para establecer qué elemento fue utilizado en la explosión y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

“Se presenta una explosión hace algunos minutos. En estos momentos se está verificando cuál fue el elemento que se utilizó. En estos momentos está la unidad técnica antiexplosivos determinando qué elemento fue utilizado”, explicó un uniformado.

La institución confirmó que no hubo personas lesionadas como consecuencia de la explosión. Sin embargo, sí se registraron daños materiales en varias construcciones de la zona.

“No tenemos lesionados en el lugar de los hechos, solamente unos inmuebles, aproximadamente entre seis y siete inmuebles”, agregó la Policía.

Explosión provocó daños en viviendas del barrio El Amparo

La onda generada por la explosión afectó entre seis y siete inmuebles, según el balance preliminar entregado por las autoridades. Los habitantes de la zona se encontraron con daños en sus viviendas luego del estallido ocurrido durante la madrugada.

La presencia de la unidad técnica antiexplosivos busca determinar las características del elemento utilizado y establecer cómo fue lanzado contra la vivienda.

Por ahora, las autoridades no han informado quiénes estarían detrás del ataque ni cuál habría sido el motivo. La investigación deberá establecer las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad de los desconocidos que participaron en la acción.

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