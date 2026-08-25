La investigación por la balacera ocurrida en un parqueadero del sector de Las Lomas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, tomó un nuevo rumbo luego de que las autoridades señalaran que, de manera preliminar, no se encontró evidencia de que el ataque estuviera relacionado con un robo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Muestran foto del preso que confesó crimen de una mujer que lo visitó en la cárcel Modelo (Bogotá))

Según explicó a La FM el teniente coronel Óscar Flórez, oficial de inspección, las personas que se encontraban en el lugar fueron atacadas con arma de fuego y los responsables escaparon por el sector de La Loma.

“Se presenta un hecho en el cual varias personas son lesionadas por arma de fuego, quienes se encontraban departiendo al interior de este lugar. Lamentablemente una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas, incluida una mujer”, indicó Flórez, según recogió la emisora

Lee También

¿Qué hipótesis manejan por el ataque en Rafael Uribe Uribe?

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que, hasta el momento, no se reportó el hurto de dinero ni de pertenencias a las personas que estaban en el parqueadero. Por esta razón, una de las hipótesis que tomó fuerza apunta a un posible ajuste de cuentas.

Sin embargo, esta línea todavía no está confirmada. La Policía señaló que será necesario obtener información directamente de los sobrevivientes, quienes fueron trasladados a centros asistenciales y se encontraban fuera de peligro, para establecer qué pudo motivar el ataque.

Videos y casquillos, entre las pistas que revisan

Después del ataque, unidades de inteligencia acordonaron el parqueadero y comenzaron la recolección de casquillos, videos de cámaras de seguridad y otros elementos que puedan ayudar a reconstruir lo ocurrido.

La revisión del material audiovisual busca establecer cuántas personas participaron en el ataque y obtener características que permitan identificar a los responsables. Los agresores huyeron por el sector de La Loma y, por ahora, no se han reportado capturas.

#BOGOTÁ. La tarde de este 24AGO, sujetos armados dispararon contra un grupo de personas en un parqueadero del b/Lomas, loc/Rafael Uribe. Según versiones de la comunidad, la balacera dejó un fallecido y dos heridos quienes fueron trasladados a un centro hospitalario, los presuntos… pic.twitter.com/Jhj9OWQ9BV — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 25, 2026

La investigación continúa abierta y las autoridades deberán establecer si el ataque estuvo efectivamente relacionado con un ajuste de cuentas o si existió otra motivación detrás de los disparos.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)