Héctor Alfonso Forero, conocido como “Gonzo”, volvió a aparecer públicamente en una entrevista con Conducta Delictiva, en la que habló sobre su vida actual, el trabajo que desempeña y los proyectos que espera desarrollar en los próximos años.

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Forero se hizo conocido en Colombia por una conversación que se volvió viral y que dejó al descubierto su participación en la banda Los Pokemones. Sin embargo, en esta oportunidad la entrevista estuvo enfocada en la etapa que atraviesa después de alejarse de la delincuencia.

Al ser consultado sobre qué hace actualmente, aseguró que trabaja como conductor en una aplicación y que también tiene interés en otras actividades, especialmente en el mundo de las ventas y el deporte, un campo que considera importante en su vida.

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“Yo trabajo en aplicación, me gusta mucho el tema de las ventas, el deporte. Enfocado en el deporte, para mí es como un aliciente”, respondió Forero al hablar de las actividades en las que actualmente ocupa su tiempo.

El consejo de ‘Gonzo’ para quienes quieren dejar el mundo de la delincuencia

Forero también habló de las personas que buscan cambiar el rumbo de sus vidas y aseguró que encontrar una actividad y contar con apoyo puede ayudar en ese proceso.

“Yo les digo que toca pensar las cosas, enfocarse en algo que uno quiera, algo que les guste. Siempre estar apoyado porque el apoyo le ayuda a uno a salir adelante”, expresó.

Además, insistió en la importancia de mantenerse ocupado: “Si usted tiene ocupada a la gente, no está pensando en cosas malas”.

Los nuevos proyectos de ‘Gonzo’

El exintegrante de Los Pokemones contó que quiere comenzar nuevos proyectos, entre ellos incursionar en las redes sociales y apoyar iniciativas relacionadas con el deporte.

“Estoy en unos proyectos, quiero empezar en las redes, vamos a echar para adelante”, afirmó.

Incluso habló de una aspiración que le gustaría cumplir en el futuro. “Quisiera ser hasta político”, comentó, aunque manifestó sus dudas sobre la posibilidad de hacerlo debido a sus antecedentes.

¿Por qué se hizo famoso ‘Gonzo’?

Héctor Alfonso Forero se hizo conocido por una conversación interceptada por las autoridades durante la investigación contra Los Pokemones, estructura delincuencial dedicada al hurto de celulares y otros objetos.

#podcast #carcel #casosreales ♬ sonido original – Conducta Delictiva Podcast @conductadelictiva Gonzo se hizo conocido en Colombia después de que se hiciera público un audio registrado durante un seguimiento de las autoridades, mientras llevaba años dedicado al hurto. Su historia terminó llevándolo a prisión, donde permaneció casi cinco años. Hoy relata cómo pasó de los robos a convertirse en un personaje viral y qué ocurrió después. Conoce la historia completa en nuestro canal de YouTube. 🕵🏻‍♂️🕵🏼‍♀️🎙️ #conductadelictiva

En la llamada, su cómplice, alias Alex, le insistía para que robara a una persona, pero “Gonzo” se negó al notar una discapacidad de la posible víctima. La conversación incluyó este intercambio:

—Alex: “¿De una, Gonzo? … Hágaselo, papi, de una”.

—Gonzo: “No, pero el chino le falta un bracito”.

—Alex: “¿Y qué pasa, Gonzo? Estamos es robando”.

—Gonzo: “Es que yo soy muy sentimental”.

El audio se volvió viral y convirtió a “Gonzo” en uno de los personajes más comentados de ese momento. Con el paso de los años, fue capturado, pagó prisión y luego comenzó un proceso para alejarse de la delincuencia.

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