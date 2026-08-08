Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Henry Ortiz, nacido y criado en las montañas de Chaparral, construyó su vida entre la sencillez del campo y el deseo de superación. Aunque hoy es conocido como el ingeniero de sistemas que da vida al popular personaje Prudencio Tolima, su camino estuvo marcado por desafíos y dificultades propias del entorno rural. De acuerdo con declaraciones para El Nuevo Día, Ortiz se reconoce como hijo de campesinos, alguien que desde pequeño experimentó lo que significa crecer en el campo y que, con el tiempo, canalizó esas vivencias para mostrar una faceta distinta del Tolima, lejos de los estereotipos, a través de las historias de Prudencio.

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Prudencio Tolima fue concebido para rendir homenaje a los abuelos del Tolima, representando esa personalidad descomplicada, directa y atrevida que, afirma Ortiz, caracteriza a muchos mayores de su región. Mientras Henry es reservado y tranquilo, Prudencio debía ser imprudente y extrovertido, lo cual le permitió conectar con tantas costumbres y expresiones del campo. En sus inicios, el contenido que publicaba pasaba inadvertido; por meses, Ortiz mantuvo una rutina disciplinada sin resultados inmediatos. Sin embargo, el giro llegó cuando compartió un video sobre la "cubierta chaparraluna", una tradición local que impulsó su popularidad de forma inesperada.

No obstante, la fama en redes sociales no fue su único reto. Su formación universitaria fue un verdadero maratón: inició en 2009 tras finalizar el colegio, pero las condiciones de la finca familiar —sin electricidad, sin computador y sin internet— obligaban a Ortiz a desplazarse diariamente al pueblo para cumplir con sus trabajos académicos, pagando cada vez por el acceso a un café internet. La situación se complicó aún más cuando la finca se incendió y los problemas económicos lo llevaron a pausar la universidad y prestar el servicio militar. Finalmente, al recibir el pago de su liquidación, logró retornar a la universidad, pero tuvo que trabajar de noche para sostenerse y pagar un crédito educativo. Así, un proceso que normalmente toma cinco años, a él le tomó casi veinte, hasta obtener su diploma de ingeniero de sistemas en la Universidad del Tolima.

Ortiz ha usado su influencia en redes para apoyar emprendimientos campesinos, como destaca en el caso de una mujer que, gracias a la visibilización de su cultivo de orquídeas, aumentó significativamente sus ventas. Sin embargo, su trabajo expone críticas y desafíos relacionados con la percepción pública de sus personajes, pues muchas personas no comprenden la dualidad entre el Prudencio extrovertido y el Henry reservado. Uno de sus mensajes más importantes hacia los jóvenes rurales es que estudiar no debería significar abandonar el campo, sino transformarlo y aprovechar el conocimiento adquirido para desarrollar proyectos y defender los intereses de la comunidad.

Ahora, Ortiz enfrenta el reto de equilibrar su faceta profesional y su personaje mediático, sin intención de abandonar ninguna. Su historia demuestra que es posible regresar al origen y aportar desde el conocimiento y la pasión, profundizando el sentido de pertenencia por las raíces campesinas.

¿Quién es Prudencio Tolima y cómo surgió este personaje?

Prudencio Tolima es un personaje creado por Henry Ortiz para representar las costumbres y el lenguaje del campo tolimense, inspirado en la forma de ser de muchos abuelos de la región. Según contó a El Nuevo Día, Ortiz concibió a Prudencio como su contraparte: alguien imprudente, extrovertido y con una manera muy directa de hablar, lo que le permitió visibilizar las tradiciones rurales y conectar con un público amplio en redes sociales.

¿Cómo logró Henry Ortiz terminar su carrera de ingeniería de sistemas a pesar de las dificultades?

De acuerdo con lo relatado a El Nuevo Día, Henry Ortiz inició su carrera en 2009 y enfrentó múltiples obstáculos, desde la falta de electricidad hasta problemas económicos graves, como el incendio de la finca familiar. A pesar de tener que trabajar de noche, pausar sus estudios y pasar casi veinte años en el proceso, Ortiz culminó con éxito su carrera en la Universidad del Tolima, motivado por su deseo de aportar al campo y su persistente disciplina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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