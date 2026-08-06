Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Elver González, alcalde de Chaparral, hizo fuertes denuncias sobre la presunta relación entre personas con poder económico, incluyendo exalcaldes y actuales aspirantes políticos, con actividades de minería ilegal dentro de su municipio. De acuerdo con el mandatario, estas acciones tendrían como finalidad obtener recursos para financiar campañas políticas, una situación que consideró de suma gravedad y que, según afirmó, ya ha derivado en amenazas en su contra. El alcalde subrayó la necesidad de que la comunidad actúe con mayor responsabilidad en el manejo de la información a través de las redes sociales, sobre todo en un contexto donde abundan campañas de desprestigio y desinformación.

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En su declaración, González rechazó categóricamente cualquier vínculo personal con el sector minero de la región. "No me he reunido ni he recibido recursos de ningún minero", indicó, remarcando que sus gestiones han sido independientes y transparentes. No obstante, reconoció que no podía avalar el comportamiento de todos los integrantes de la fuerza pública y mencionó puntualmente a los oficiales Álvarez, Castañeda y Vaquero, aunque no profundizó en detalles sobre sus posibles implicaciones.

De acuerdo con lo señalado por el alcalde, los focos de explotación ilegal se concentran en zonas específicas como Lemayá, Amoyá y Potrerito. En estos territorios, González asegura que individuos con capacidad económica estarían extrayendo minerales sin el permiso correspondiente y canalizando los ingresos hacia campañas electorales. "Hay personas que quieren llegar a cargos de elección popular financiando sus campañas con recursos provenientes de la minería ilegal", puntualizó.

La situación, según relató, ha desencadenado una campaña sistemática de desprestigio en contra de la administración local cada vez que se presentan avances importantes para el municipio. González sostuvo que los ataques en redes sociales, los cuales describió como "publicidad negra y cortinas de humo", tienen la intención de empañar la labor institucional y desviar la atención sobre estos hechos irregulares.

Finalmente, el alcalde recordó los acontecimientos ocurridos recientemente en Santiago Pérez, recalcando los riesgos que enfrentan tanto funcionarios municipales como miembros de la fuerza pública. Insistió en que las amenazas personales que ha recibido podrían intensificarse tras dar a conocer estas investigaciones, e instó a la ciudadanía a informarse con responsabilidad para mitigar los efectos de la desinformación.

¿Qué denuncias hizo el alcalde de Chaparral sobre minería ilegal y financiación política?

El alcalde de Chaparral denunció que personas con gran poder económico, incluidos exalcaldes y aspirantes políticos, estarían involucradas en minería ilegal con la finalidad de recaudar fondos para financiar campañas electorales. Según Elver González, esta práctica se lleva a cabo especialmente en Lemayá, Amoyá y Potrerito, y se han reportado amenazas contra él luego de hacer estas denuncias públicas.

¿Por qué el alcalde advierte sobre el uso de redes sociales en Chaparral?

Elver González sostuvo que existe una campaña de desprestigio contra su gestión, en la que se utilizan redes sociales para difundir ataques y desinformación justo cuando se destacan avances municipales. Por ello, el alcalde pidió responsabilidad a la ciudadanía a la hora de compartir información digital y evitar que las redes se conviertan en un instrumento para manipular la opinión pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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