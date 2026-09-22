La madrugada de este martes estuvo marcada por una seguidilla de temblores en distintos puntos del país. Entre las 12:31 y la 1:36 a. m., el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó cinco eventos, cuatro de ellos con referencia en Chaparral, Tolima.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan las regiones de Colombia donde un terremoto tendría menor impacto; solo hay dos)

El primero ocurrió a las 12:31 a. m. en Chaparral, con magnitud 3,2 y profundidad superficial. Apenas 18 minutos después, a las 12:49 a. m., el mismo municipio registró otro movimiento, esta vez de magnitud 3,1, también superficial.

La actividad continuó a las 12:57 a. m., cuando el SGC informó un tercer sismo en Chaparral, de magnitud 3,0 y profundidad superficial. La seguidilla en este municipio tuvo un nuevo episodio a la 1:36 a. m., con un movimiento de magnitud 3,3, nuevamente superficial.

Lee También

Volvió a temblor en Istmina (Chocó)

Entre esos eventos apareció un sismo en otra zona del país. A la 1:35 a. m., el SGC reportó un movimiento de magnitud 3,1 en Istmina, Chocó, con una profundidad de 45 kilómetros.

El sismo en Istmina se presentó en una zona que mantiene actividad sísmica desde el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en Chocó.

Desde ese evento principal, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha reportado una secuencia de movimientos en diferentes municipios del departamento, entre ellos Istmina y Sipí. La actividad hace parte del enjambre sísmico que se ha mantenido bajo seguimiento de la Red Sismológica Nacional.

El terremoto del 10 de agosto tuvo como referencia el área de San José del Palmar, Chocó, y estuvo seguido por numerosos eventos de menor magnitud en la región. El SGC mantiene el monitoreo de esta secuencia para establecer su evolución y actualizar los parámetros de los sismos registrados.

El nuevo movimiento en Istmina ocurrió apenas un minuto antes del sismo de magnitud 3,3 registrado en Chaparral, pero ambos corresponden a zonas distintas y no deben presentarse como parte de una misma secuencia sísmica.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.