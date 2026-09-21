La actividad sísmica volvió a intensificarse durante la noche de este lunes en Chaparral, Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó seis movimientos entre las 7:43 y las 9:31 p. m.

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Los eventos tuvieron profundidad superficial y magnitudes entre 3,0 y 3,6. El último, registrado a las 9:31 p. m., alcanzó una magnitud de 3,6 y fue el de mayor intensidad de esta seguidilla nocturna.

La jornada había comenzado con un movimiento de magnitud 3,1 a las 7:43 p. m. y otro de 3,0 a las 7:55 p. m. Apenas unos minutos después se presentaron otros cuatro eventos.

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La secuencia continuó a las 8:48 p. m., con un sismo de magnitud 3,4, seguido por otro de 3,1 a las 8:50 p. m.. Posteriormente, a las 9:27 p. m., el SGC reportó un movimiento de 3,4, y cuatro minutos después llegó el de magnitud 3,6.

Así fue la seguidilla de temblores en Chaparral

Los seis eventos reportados durante la noche quedaron registrados de la siguiente manera:

La cercanía temporal entre los movimientos hizo que la actividad sísmica volviera a llamar la atención de habitantes de Chaparral y otros municipios desde donde estos eventos pueden ser percibidos.

La situación se suma a una secuencia mucho más amplia que comenzó durante la madrugada del 20 de septiembre. Según el SGC, hasta las 3:30 p. m. del lunes ya se habían registrado más de 130 sismos de magnitud superior a 2,0 con epicentro en Chaparral.

SGC mantiene monitoreo sobre la actividad sísmica

El Servicio Geológico Colombiano explicó que los movimientos registrados en estos dos días han sido superficiales, con profundidades inferiores a 30 kilómetros, y que la cantidad de eventos está por encima del comportamiento observado durante las semanas recientes.

Hasta el corte de la tarde, cinco de los eventos de la secuencia habían alcanzado magnitudes iguales o superiores a 4,0. Además, el SGC había recibido más de 1.000 reportes ciudadanos sobre movimientos percibidos en Tolima, Huila, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda.

La entidad mantiene el monitoreo permanente de la zona y señala que el Tolima está atravesado por diferentes estructuras geológicas activas, capaces de producir actividad sísmica. Por ahora, el seguimiento continúa para establecer cómo evoluciona esta secuencia.

El SGC también mantiene habilitada la plataforma Sismo Sentido para que las personas reporten si percibieron alguno de los movimientos y así contribuir a la información sobre cómo fueron sentidos en diferentes lugares del país.

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