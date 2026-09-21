La comunidad de Marinilla, Antioquia, permanece consternada por la muerte de Carlos Andrés Muñoz Ocampo, un joven de 18 años cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa del municipio, luego de que organismos de socorro y autoridades adelantaran una búsqueda durante aproximadamente 16 horas.
(Ver también: Niña hallada en alcantarilla en Bogotá habría sido víctima de abuso: su tío apuntó al sujeto capturado)
De acuerdo con Blu Antioquia, el cuerpo de Muñoz presentaba heridas causadas por arma cortopunzante, lo que apunta a un hecho violento. El hallazgo se produjo después de un operativo en el que participaron la Policía, el Cuerpo de Bomberos y funcionarios de la administración local, quienes se movilizaron para tratar de establecer el paradero del joven.
Según la información conocida, la desaparición de Carlos Andrés Muñoz habría ocurrido después de una confrontación con un grupo de personas. Desde ese momento, sus familiares y allegados permanecieron a la espera de noticias, mientras las autoridades adelantaban las labores de búsqueda en distintos sectores del municipio.
Muñoz era reconocido en la comunidad por su participación en diferentes actividades. El joven apoyaba un equipo de fútbol, practicaba capoeira y hacía parte del movimiento scout, espacios en los que había construido vínculos con otros habitantes de Marinilla.
Su muerte ha causado conmoción en el oriente antioqueño, especialmente entre quienes lo conocían por su liderazgo y participación en actividades deportivas y comunitarias. Las circunstancias en las que perdió la vida todavía son materia de investigación.
(Ver también: “Fue voluntario”: nuevos detalles de Joseph Santiago, niño que desapareció por 5 días en Bogotá)
Por ahora, las autoridades no han identificado públicamente a posibles responsables ni han informado sobre capturas relacionadas con el caso. Las pesquisas buscan esclarecer qué ocurrió después de la confrontación que habría precedido su desaparición y establecer quiénes estarían involucrados en el homicidio.
"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje
¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO