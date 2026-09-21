Por: El Espectador

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Un centenar de representantes del sector cultural colombiano se congregaron frente a la sede del Ministerio de Cultura para manifestar su rechazo al recorte presupuestario propuesto por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, una medida que ha causado preocupación entre gestores, artistas y trabajadores vinculados a esta cartera. La propuesta presentada representa una reducción cercana al 30 % en el presupuesto destinado a la cultura, de acuerdo con las recientes declaraciones de los afectados, quienes señalaron las graves implicaciones que esto tendría para las actividades, proyectos y estímulos que dependen del apoyo estatal.

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La protesta tomó la forma de un plantón pacífico que incluyó expresiones artísticas como música, intervenciones visuales y representaciones escénicas. Los manifestantes, mediante carteles y consignas, exigieron que el Gobierno preserve y refuerce los recursos para la cultura. “La cultura no es una opción, es una necesidad”, era una de las frases evidenciadas en los carteles durante la jornada. Según Dubán Prado, integrante de la compañía Subversivo Teatro, este tipo de movilizaciones se convocaron para exigir el desembolso de recursos que ya estaban comprometidos y reclamar por las decisiones que consideran arbitrarias del Ministerio de Cultura, ahora bajo la dirección de Paola Holguín.

Prado expresó que la reducción presupuestal ya tiene impactos reales en el sector y que su propia compañía, que beneficia a población vulnerable y a más de setenta estudiantes, enfrenta demoras en los pagos pactados. La situación se agrava porque, según el gobierno, existe una deuda heredada que supera los 185.000 millones de pesos. Miller Soto, portavoz gubernamental, argumentó que esa deuda, proveniente de la administración anterior, explica la difícil coyuntura financiera.

Daniel López, músico y gestor cultural, también intervino para sostener que los programas de estímulos artísticos ya se han visto afectados por el recorte. López pidió al Gobierno garantías para salvaguardar los fondos dirigidos a artistas y proyectos culturales: “Llevamos un mes y ya hubo un recorte presupuestal y también hubo un recorte radical al programa nacional de estímulos de la cultura”, afirmó. En su opinión, es fundamental que los recursos se orienten al arte y no a otros fines.

La ministra Paola Holguín defendió la suspensión temporal de los estímulos y premios nacionales para este año aduciendo la magnitud de la deuda y la ausencia de presupuesto suficiente. Según la funcionaria, cuando asumió el cargo no existía la resolución necesaria para el proceso y debía priorizarse el pago pendiente de 75.000 millones de pesos por premios sin cancelar. La ministra insistió en que la medida es excepcional y que esperan recuperar la estabilidad presupuestal para el sector en el futuro.

¿Por qué el Gobierno de Abelardo de la Espriella propuso un recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura?

El gobierno de Abelardo de la Espriella argumenta que la propuesta de recorte, cercana al 30 %, se justifica por una deuda heredada del gobierno anterior de más de 185.000 millones de pesos, de acuerdo con declaraciones oficiales. La situación financiera limita la capacidad del Ministerio de Cultura para mantener sus programas y obliga a suspender los estímulos y premios nacionales de este año debido a falta de presupuesto y recursos pendientes de pago.

¿Cómo afecta el recorte presupuestal a los programas culturales y a los artistas en Colombia?

El recorte presupuestario planteado ya está afectando la continuidad de programas de estímulos y el trabajo de organizaciones culturales. Según testimonios de líderes del sector, como Dubán Prado y Daniel López, se han presentado retrasos en pagos y cancelación de recursos a proyectos que benefician a poblaciones vulnerables y a artistas en todo el país. Esto pone en riesgo la sostenibilidad de las actividades culturales y la protección laboral de quienes trabajan en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.