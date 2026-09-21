Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El 18 de septiembre de 2026 marcará un punto de inflexión para los colombianos que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Ese día entrará en vigor una normativa más estricta sobre la llamada "carga pública", un criterio a través del cual el gobierno estadounidense evalúa la probabilidad de que un solicitante se convierta en una dependencia económica para el Estado. Según la información disponible en 90 Minutos, este endurecimiento de las políticas migratorias sustituye la regulación flexible que se había adoptado en 2022 y otorga al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) mayor margen para valorar cada caso.

Sigue a PULZO en Discover

La nueva regla afectará a todos los inmigrantes, independientemente de su país de origen, pero para la comunidad colombiana su impacto se hará sentir especialmente en los trámites por reunificación familiar o peticiones laborales. El análisis pasará a ser mucho más exigente: a través de una versión reformulada y rigurosa del Formulario I-485, los oficiales de USCIS analizarán aspectos como edad, estado de salud, bienes, nivel educativo y aptitudes profesionales del solicitante. Además, la utilización previa o potencial de subsidios como cupones de alimentos (SNAP), ayudas de vivienda o ciertos beneficios de Medicaid será vista como un factor negativo en la evaluación.

Un efecto colateral inmediato de este cambio ha sido la suspensión temporal de la programación de citas consulares en la embajada estadounidense en Bogotá, medida tomada para capacitar al personal consular en los nuevos criterios. Esto podría ocasionar demoras sustanciales en las entrevistas previstas para quienes buscan la residencia. Además, los patrocinadores económicos residentes en Estados Unidos deberán comprobar ahora ingresos significativamente mayores al umbral federal de la pobreza para mitigar el riesgo de una posible negativa en los procesos de sus familiares.

Pese a lo anterior, la regulación deja totalmente exentas a las personas protegidas por motivos humanitarios: colombianos que son asilados, refugiados o beneficiarios de visas U, T o amparados por la Ley VAWA no se verán afectados. Tampoco lo estarán quienes ya poseen la residencia permanente y quieren renovarla o aplicar a la ciudadanía estadounidense. Por lo tanto, frente al nuevo contexto, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes insisten en que no se tomen decisiones precipitadas sobre la renuncia a ayudas públicas y recomiendan buscar orientación legal experta para preparar correctamente los expedientes financieros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cambios en la regla de carga pública para solicitar la Green Card en Estados Unidos?

Los principales cambios radican en una evaluación más estricta de las condiciones personales y económicas de los solicitantes a través del Formulario I-485, de acuerdo con 90 Minutos. El uso o probabilidad de recibir ayudas públicas como SNAP, subsidios de vivienda o ciertos beneficios de Medicaid será valorado negativamente, y se requiere la demostración de ingresos más altos por parte de los patrocinadores.

¿A quiénes no afecta la nueva normativa de carga pública para la residencia en Estados Unidos?

De acuerdo con la información, están completamente exentos quienes acceden a la residencia por razones humanitarias, como asilados, refugiados y titulares de visas U, T o bajo la Ley VAWA, así como quienes ya son residentes y buscan renovar su estatus o adquirir la ciudadanía.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.