Por: France 24

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En el corazón de Yaundé, capital de Camerún, un complejo gubernamental es hoy refugio temporal para migrantes deportados desde Estados Unidos. Tras los muros ocre de este centro, conviven cerca de veinte personas en condiciones austeras y con escasos recursos, la mayoría desconcertada ante un presente incierto. La historia de Barbara*, narrada por France 24, retrata la angustia de quienes llegaron expulsados a un país que no conocen y donde, como ella misma confiesa, la barrera del idioma y la ausencia de familiares aumentan la sensación de vulnerabilidad.

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Barbara había huido de Etiopía, escapando del conflicto armado entre las fuerzas de Tigray y el gobierno, que cobró cerca de 600.000 vidas entre 2020 y 2024. Su ruta la llevó a Brasil y después, por tierra, a la frontera estadounidense. Detenida por la patrulla fronteriza, fue confinada en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Louisiana. Aunque un juez de Estados Unidos le concedió suspensión de deportación por riesgo para su vida, Barbara fue retenida meses hasta que, en abril de 2026, autoridades la subieron a un avión y la trasladaron a Camerún, según relató a France 24.

Su caso ejemplifica una laguna legal de la protección migratoria estadounidense, donde las suspensiones de deportación protegen solo contra el retorno al país de origen, pero permiten la expulsión a otros territorios "seguros". Esta práctica se intensificó con la administración Trump, que firmó más de 35 acuerdos bilaterales—muchos en secreto—con países como Camerún, Ghana o México, buscando desincentivar nuevas migraciones y permitiendo la deportación de personas bajo protección legal, de acuerdo con The New York Times.

La ejecución de estos pactos incluye presiones financieras y falta de transparencia. En un caso citado por The New York Times, Estados Unidos condicionó un pago de 30 millones de dólares a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Camerún. Si bien las autoridades camerunesas garantizan que los deportados serán tratados según sus obligaciones internacionales, testimonios recogidos por France 24 relatan documentos confiscados, libertad restringida y amenazas veladas sobre su seguridad fuera del centro.

Organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) asisten a quienes consideran regresar a sus países voluntariamente, pero la presión y el temor persisten. Algunas deportadas, como Soraya*, enfrentan un futuro en un país donde, paradójicamente, las leyes son aún más severas con su orientación sexual que en la nación que las vio huir. Mientras tanto, abogados como Joseph Awah Fru luchan por suspender estos acuerdos y hacer valer los derechos de los migrantes que, ante la falta de opciones seguras, solo esperan no tener que retornar a los mismos peligros de los que escaparon.

*Los nombres han sido modificados a petición de las personas involucradas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Estados Unidos deporta migrantes protegidos por suspensión de deportación a terceros países como Camerún?

Según la información de France 24 y The New York Times, la suspensión de deportación en Estados Unidos impide el retorno al país de origen si hay riesgo de persecución, pero no prohíbe la expulsión a otros países considerados "seguros". Esta laguna legal ha sido utilizada para firmar acuerdos bilaterales secretos con terceros países y así deportar a personas bajo protección, una estrategia impulsada principalmente por la administración Trump para frenar la migración y esquivar obligaciones humanitarias directas.

¿Cuáles son las condiciones de los migrantes deportados desde Estados Unidos al centro de acogida en Yaundé, Camerún?

De acuerdo con los testimonios recogidos por France 24, los migrantes viven en condiciones limitadas dentro del centro: no tienen documentación, su libertad está restringida y reciben presiones para aceptar el retorno a sus países de origen, incluso si esto representa un peligro. Aunque tienen alojamiento y alimentación, carecen de autonomía y temen por su seguridad tanto en Camerún como en caso de retorno a su país natal.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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