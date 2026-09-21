Por: Caracol TV

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La noche de este jueves, la oposición venezolana anunció la excarcelación de Javier Oropeza, exalcalde de Torres en el estado Lara y periodista, quien había sido detenido previamente ese mismo día. De acuerdo con información divulgada por partidos y dirigentes opositores en la red social X, Oropeza fue recibido por decenas de personas a la salida del tribunal de Barquisimeto, la capital del estado Lara. Allí entonaron el himno nacional para celebrar su liberación, la cual fue atribuida a la "fuerte presión" de la sociedad civil, según destacaron en sus mensajes. Este hecho cobra relevancia considerando que Oropeza, quien llevaba dos años exiliado en España, había regresado recientemente a Venezuela y recibió el miércoles el sobreseimiento de una causa judicial en su contra, conforme a lo afirmado por la oposición.

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La captura de Oropeza ocurrió el mismo día en que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y representantes de la oposición iniciaron el segundo ciclo del diálogo apoyado por Estados Unidos, cuyo objetivo es promover una transición política en el país. Según la versión opositora, la detención fue llevada a cabo por agentes de la División de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional en Barquisimeto. La jefa de la delegación opositora en las conversaciones, Dinorah Figuera, señaló que, tras conocer lo ocurrido, denunciaron de inmediato la detención ante los delegados del Gobierno en la mesa de diálogo. Figuera también indicó que estos se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para su pronta liberación.

El partido Voluntad Popular manifestó que "no debió estar ni un segundo arbitrariamente detenido", mientras que Primero Justicia aseguró que Oropeza quedaría en libertad bajo medidas sustitutivas, resaltando que hubo "una flagrante violación al sobreseimiento" otorgado el día anterior por los tribunales. Asimismo, exigió la libertad plena e incondicional no solo para Oropeza, sino para todos los presos políticos civiles y militares. El exdiputado Juan Pablo Guanipa se pronunció afirmando que el país "ya no está dispuesto a callar frente a los atropellos y la persecución", y reclamó el desmantelamiento del aparato represivo, calificando el momento actual como una "etapa de terror".

En este contexto, la segunda fase del diálogo busca abordar temas relativos a garantías civiles, políticas y la libertad de expresión, en un país que permanece bajo observación internacional. De hecho, la Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela advirtió el miércoles que, pese a mejoras "limitadas", el aparato represivo del Estado venezolano se mantiene "intacto".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue detenido Javier Oropeza tras regresar a Venezuela?

De acuerdo con la información de la oposición, Javier Oropeza, exalcalde de Torres, fue detenido por agentes de la División de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional en Barquisimeto luego de haber regresado recientemente al país tras dos años exiliado en España. Aunque el miércoles anterior se le había concedido un sobreseimiento en su causa judicial, la oposición calificó su captura como una violación flagrante a esa decisión de los tribunales.

¿Qué es la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela y cuál fue su advertencia?

La Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela es un organismo encargado de monitorear la situación de derechos humanos en el país. Según información difundida el miércoles, dicho organismo advirtió que, a pesar de ciertas mejoras limitadas, el aparato represivo del Estado venezolano sigue funcionando sin cambios sustanciales, alertando sobre la permanencia de prácticas represivas.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.