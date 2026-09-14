Álex Saab enfrenta este martes 15 de septiembre una audiencia clave en una corte federal de Miami, donde está previsto que cambie su declaración y se declare culpable dentro del proceso que Estados Unidos adelanta en su contra por lavado de dinero, según AP. La diligencia está programada ante la jueza Kathleen M. Williams.

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El empresario colombiano está acusado de participar en una presunta trama internacional de lavado de activos relacionada con contratos del programa de alimentos CLAP de Venezuela y operaciones vinculadas al sector petrolero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que Saab y sus asociados habrían utilizado empresas fachada, facturas fraudulentas y documentos falsificados para mover y ocultar recursos.

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Según los documentos del caso, la audiencia de este martes permitirá formalizar el cambio de declaración de Saab. Su eventual admisión de culpabilidad evitaría que el proceso avance hacia el juicio que estaba previsto, aunque todavía deberán conocerse las condiciones de cualquier eventual acuerdo alcanzado con los fiscales estadounidenses.

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La nueva causa contra el empresario comenzó después de que Estados Unidos reactivara el proceso penal en su contra. Saab había sido beneficiado en 2023 con una medida de clemencia y regresó a Venezuela, pero posteriormente las autoridades estadounidenses presentaron una nueva acusación relacionada con presuntas operaciones de lavado vinculadas con contratos de alimentos y petróleo.

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia, parte de los recursos presuntamente obtenidos de manera ilícita habría pasado por cuentas bancarias estadounidenses. Los fiscales también aseguran que la supuesta estructura se benefició de contratos del programa CLAP y de operaciones con petróleo venezolano, en una investigación que las autoridades describen como una conspiración internacional de lavado de dinero.

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La audiencia tiene especial interés político por la relación de Saab con el chavismo y por las posibles consecuencias de su eventual declaración de culpabilidad. Además de definir el rumbo inmediato del proceso en Miami, la diligencia podría aclarar si existe un acuerdo con la Fiscalía y cuáles serían las condiciones que enfrentaría el empresario colombiano tras reconocer responsabilidad penal.

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