Un juez federal de Estados Unidos ordenó el pago de 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses que demandaron a Nicolás Maduro, al colombiano Alex Saab y a otros señalados, tras denunciar que fueron víctimas de torturas físicas y psicológicas durante su detención en Venezuela.

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De acuerdo con la información divulgada por la agencia Associated Press (AP), la decisión fue adoptada por el juez Darrin P. Gayles, de un tribunal federal de Miami, que profirió el fallo en rebeldía luego de que varios de los demandados no respondieran a la acción judicial.

¿Por qué fueron condenados Nicolás Maduro y Alex Saab?

Según AP, la demanda fue presentada por Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, tres ciudadanos estadounidenses que permanecieron detenidos en Venezuela y recuperaron su libertad en diciembre de 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.

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En la acción judicial, los demandantes aseguraron que durante su cautiverio fueron sometidos a presuntas sesiones de electrocución, golpizas, aislamiento y otras formas de maltrato físico y psicológico.

El juez Gayles concluyó que existían elementos suficientes para responsabilizar a los demandados dentro del proceso civil y ordenó el pago de la indemnización.

En el fallo, citado por AP, el magistrado sostuvo que los secuestros hicieron parte de una estructura utilizada para sostener al régimen venezolano.

¿Qué relación tiene Alex Saab con este caso?

Los tres estadounidenses recuperaron la libertad durante un intercambio de prisioneros en diciembre de 2023.

Como parte de ese acuerdo diplomático, el Gobierno de Venezuela obtuvo la liberación de Alex Saab, empresario colombiano que había permanecido detenido en Estados Unidos y que señalado durante años por las autoridades de ese país como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

Según AP, ese intercambio se produjo en medio de las negociaciones adelantadas entre las administraciones de Joe Biden y el gobierno venezolano.

¿Qué sigue tras el fallo del tribunal?

La sentencia fue emitida en rebeldía porque Maduro, Saab y otros demandados no comparecieron dentro del proceso, según la agencia estadounidense.

AP también informó que Delcy Rodríguez fue incluida inicialmente entre los demandados, pero posteriormente quedó por fuera de la decisión después de que su defensa solicitara la desestimación de la demanda al alegar inmunidad por su condición de jefa de Estado reconocida por Estados Unidos.

La demanda fue presentada con base en la Ley Antiterrorista de Estados Unidos, una norma que permite a ciudadanos estadounidenses reclamar compensaciones económicas por hechos relacionados con actos considerados terroristas y que, en determinados casos, puede facilitar la persecución de bienes de los responsables.

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