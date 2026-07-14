La situación política en Venezuela vuelve a estar en un punto álgido por las relaciones con Estados Unidos. Ahora, Donald Trump volvió con sus advertencias contra la líder encargada del país vecino y aliada del régimen, Delcy Rodríguez.

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El presidente estadounidense aseguró que Rodríguez podría tener un desenlace peor que el de Nicolás Maduro, detenido en enero durante un operativo en Caracas y hoy preso en una cárcel de Nueva York. En una entrevista para el medio The Atlantic, el magnate le sugirió a la mano derecha del caído tirano hacer “lo correcto”.

FOX NEWS ALERT 🚨 : President Trump issues a STARK WARNING to new Venezuelan leader Delcy Rodríguez. “If she doesn’t do what’s right, she is going to pay a very big price, probably bigger than Maduro,” Trump told The Atlantic in a phone interview today. “And in discussing… pic.twitter.com/HEG45uz0Ok — Dr Charlie Ward (@DrcharlieWardQ) July 14, 2026

Sin embargo, el mandatario de Estados Unidos dijo que Rodríguez no tuvo una postura desafiante contra la intervención militar norteamericana en suelo venezolano, que acabó con la captura de Maduro luego de una serie de ataques en la capital.

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Sumado a ello, Trump se refirió al futuro del país vecino de Colombia, asegurando que se necesita un cambio de régimen, lo que también daría hincapié a que sus intereses no son mantener a Delcy Rodríguez en el cargo.

“Cambiar el régimen, o como quieras llamarlo, es lo mejor que lo que hay ahora mismo. No puede ponerse peor”, sentenció Donald Trump en The Atlantic.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.