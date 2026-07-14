Por: France 24

France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca... Visitar sitio

Un cuerpo de un hombre cubierto de sangre, tendido en el suelo de una calle de la ciudad de Biddeford, al sur del estado de Maine. Una mujer arrodillada junto a una niña llorando y gritando. Un carro blanco con la ventana del lado del conductor destrozada e impactos de bala en el parabrisas. Se trató de un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sigue a PULZO en Discover

Una escena dolorosa que se repite. Otro inmigrante que muere por disparos de ICE. “Fue un agente quien disparó”, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

El agente asegura que el colombiano fallecido trató de atropellarlo. Sin embargo, no llevaba una cámara corporal, por lo que no existe un registro de ese momento que permita corroborar su versión.

Vecinos reconstruyen los hechos

Los vecinos contaron a medios de comunicación que escucharon una serie de al menos cuatro disparos y se tiraron al suelo. Algunos se acercaron a las ventanas para ver qué pasaba y observaron “un carro blanco pequeño deslizándose sin control, rodeado por dos hombres que intentaban recuperarlo en la intersección”, declaró una vecina a CNN.

Lee También

Los dos agentes, que estaban vestidos de civil y llevaban chalecos verdes, “corrieron hacia la intersección y otro miembro de ICE, en una camioneta Ford, se metió en la intersección para evitar que el auto siguiera rodando”, indicó un testigo a la cadena de televisión.

Mientras el carro daba vueltas en círculos con agujeros de bala en el parabrisas, Joan Sebastian Guerrero, de 26 años, estaba muriendo en su interior. El nombre del joven fue identificado por Matthew Felling, portavoz del senador Angus King, según recogen medios como Maine Morning Star y la cadena WMTW.

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC, por sus siglas en inglés) y la organización Presente! afirmaron que el fallecido tenía permiso de trabajo y número de Seguro Social.

The man shot and killed by ICE in Biddeford, Maine has been identified as a 26-year-old from Colombia. He was reportedly authorized to work in the US and had been issued a Social Security Number. pic.twitter.com/cBZHL0qBgW — Headquarters (@HQNewsNow) July 13, 2026

“Un vehículo usado como arma”

Hacia las 7:00 de la mañana, agentes de ICE vigilaban el domicilio conocido de una persona que se encontraba ilegalmente en el país y sobre la cual pesaba una orden de expulsión, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.

El agente abrió fuego después de que el hombre intentara usar su vehículo como arma contra los agentes, explicó King al referirse a la respuesta que recibió de Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Posteriormente, le aclararon que el conductor no era la persona buscada por ICE.

De acuerdo con medios locales, no está claro cuál era el estatus migratorio del hombre que murió.

El argumento de que los agentes abrieron fuego porque consideraron que sus vidas estaban en riesgo también se ha utilizado en otros casos, entre ellos la muerte de la estadounidense Renee Nicole en Minnesota, el pasado enero, y la del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, la semana pasada.

Intensa campaña contra inmigrantes en situación irregular

En Maine, la población migrante representa alrededor del 5 % de la población, según The New York Times. Allí se encuentra Biddeford, escenario de esta muerte: una ciudad de aproximadamente 22.000 habitantes situada unos 32 kilómetros al sur de Portland.

A comienzos de 2026, cientos de inmigrantes fueron detenidos durante la operación de ICE denominada “Operation Catch of the Day” y las detenciones diarias de inmigrantes se duplicaron durante la última semana de junio.

Este es el segundo tiroteo contra un vehículo en una semana en el que está involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El 7 de julio, un agente federal de inmigración mató a Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador mexicano de la construcción y padre de tres hijos que había vivido durante más de 30 años en el país sin estatus legal.

Según el recuento de The New York Times, desde 2025 los agentes federales han disparado contra más de 20 personas, muchas de las cuales se encontraban dentro de sus vehículos.

En Estados Unidos, las fuerzas del orden pueden emplear fuerza letal si existe una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves contra ellas u otra persona.

Protestas y llamados a investigar

La muerte del migrante provocó protestas de residentes con consignas contra ICE.

“No más odio, no más miedo, los inmigrantes son bienvenidos aquí”, gritaban algunos manifestantes.

Otros portaban carteles con mensajes como “Fuera ICE”, “Deporten a ICE”, “ICE es una organización terrorista nacional” y “Detengan las tácticas militares de la Gestapo en ciudades de EE. UU.”.

“Este es mi mensaje para el Gobierno federal: salgan de nuestro estado, salgan de nuestra ciudad. Aquí damos la bienvenida a los demás”, dijo Ryan Fecteau, miembro del Partido Demócrata y líder de la Cámara de Representantes estatal.

Una marcha se detuvo frente a la oficina de la senadora federal republicana Susan Collins, quien ocupa su escaño desde 1997 y aspira a la reelección en los comicios de medio término de noviembre. Ella había publicado un mensaje en la red social X en el que pidió una investigación “exhaustiva e imparcial” de lo ocurrido.

La gobernadora del estado, el alcalde de la ciudad y otros funcionarios electos también exigieron una investigación sobre la muerte.

“La gente está extremadamente enfadada y consternada… Nadie debería temer que le disparen cuando simplemente está saliendo para ir a trabajar”, dijo la representante demócrata Chellie Pingree, cuyo distrito en la Cámara de Representantes incluye Biddeford.

Por lo pronto, la familia del ciudadano colombiano muerto en Biddeford está recibiendo asistencia de la Embajada de Colombia y la representación diplomática también indicó que solicitó información al Departamento de Seguridad Nacional “sobre las circunstancias que rodearon esta lamentable muerte”.

Fecteau explicó en un mensaje publicado en Facebook que la Policía de Maine y el Departamento de Seguridad Pública del estado se encontraban en el lugar de los hechos y que se esperaba que el FBI también investigara el caso.

El alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, dijo: “Obtendremos respuestas, pero todavía no las tenemos”. Entretanto, al menos seis personas han muerto en 2026 por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos.

Con información de EFE y medios locales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.