En una escalada significativa del conflicto en el Golfo Pérsico, Estados Unidos llevó a cabo nuevos ataques aéreos contra objetivos militares en Irán durante esta semana, según confirmaron fuentes oficiales y medios internacionales.

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El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) indicó que las operaciones responden a ataques iraníes contra buques comerciales en el Estrecho de Ormuz, una vía crítica para el transporte global de petróleo.

De acuerdo con reportes de The Guardian, los ataques estadounidenses se extendieron por al menos dos días consecutivos (martes y miércoles), alcanzando alrededor de 170 objetivos militares iraníes en total.

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Entre ellos se incluyen sistemas de defensa aérea, radares, instalaciones de almacenamiento y lanzamiento de misiles y drones, así como infraestructura logística a lo largo de la costa sur de Irán, cerca de puertos clave como Bandar Abbas.

CENTCOM detalló en un comunicado que las acciones buscan “degradar la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz y atacar a marineros civiles e inocentes”. En las primeras horas del jueves, se reportaron explosiones en Bandar Abbas, Sirik y la provincia de Bushehr, aunque Irán aseguró que la planta nuclear de Bushehr no sufrió daños.

🇺🇸🇮🇷‼️ | ÚLTIMA HORA Reportes indican que Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos contra Asaluyeh y Bushehr, en el sur de Irán. Los bombardeos ocurren poco después de que la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica atacara un buque, anunciara el cierre del Estrecho de… pic.twitter.com/uOCaJmwLqw — UHN Plus (@UHN_Plus) July 11, 2026

Irán respondió con ataques contra bases militares estadounidenses en Bahrein, Kuwait y Qatar. La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) reivindicó estos lanzamientos de misiles y drones, que incluyeron objetivos como Camp Arifjan y Ali Al Salem en Kuwait, y bases en Juffair y Sheikh Isa en Bahrein.

Fuentes iraníes reportaron sirenas de alerta y defensas antiaéreas activadas. Jordania también interceptó misiles iraníes dirigidos a una base usada por fuerzas estadounidenses.

El Ministerio de Salud iraní informó que los bombardeos estadounidenses causaron al menos 14 muertos y 78 heridos en varias provincias. Además, se mencionaron daños a un puente ferroviario utilizado para el comercio con Rusia y China.

Esta nueva ronda de violencia ocurre en medio de un alto el fuego frágil acordado en junio tras la guerra iniciada en febrero de 2026 entre EE.UU., Israel e Irán.

El presidente Donald Trump, desde la cumbre de la OTAN en Ankara, declaró que el memorando de entendimiento “ha terminado” y amenazó con respuestas más fuertes si Irán continuaba sus acciones. Trump escribió en Truth Social: “Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer. Si vuelve a suceder, será mucho peor”.

Los ataques iraníes a buques incluyeron al portacontenedores GFS Galaxy (bandera chipriota), que sufrió daños graves en su sala de máquinas, dejando a un tripulante desaparecido. Irán justificó algunas acciones alegando rutas no autorizadas y reafirmó su control sobre el estrecho.

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