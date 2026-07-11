Por: France 24

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Lo esencial:

Argentina buscará evitar los apremios que le supuso el duelo de octavos de final contra Egipto.

Suiza no podrá contar con el lesionado Johan Manzambi.

El duelo se jugará a 31º C en el estadio de Kansas City.

El ganador irá por un puesto en la final ante Inglaterra, que ganó su pase con una victoria 2-1 sobre Noruega.

Una victoria argentina supondría la primera vez en la historia en que las semifinales se disputen entre los cuatro mejores del ranking de la FIFA

A continuación, lo más destacado del duelo entre Argentina y Suiza en cuartos de final del Mundial 2026.

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