Por: France 24

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La interferencia de Donald Trump sacude el Mundial.

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El delantero de la selección de fútbol estadounidense Folarin Balogun, quien es el goleador de su equipo con tres tantos marcados en el Mundial 2026, no debería jugar el partido de octavos de final este lunes 6 de julio contra Bélgica, debido a su expulsión en el último partido contra Bosnia-Herzegovina.

Sin embargo, una llamada del mandatario estadounidense, Donald Trump, al dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, pareció cambiarlo todo, ya que el órgano rector del fútbol comunicó el domingo que la sanción a Balogun había sido suspendida.

Esta conclusión despertó la gratitud de Donald Trump, quien escribió el domingo en su red social, Truth: “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y por corregir una gran injusticia!”.

En las últimas horas, al ser preguntado por la prensa, el líder republicano admitió que pidió directamente a la FIFA reconsiderar la sanción contra el goleador de EE. UU. “Balogun es nuestro mejor jugador, o uno de los mejores (…) Recibió una tarjeta roja. No sabía qué significaba, pero luego escuché que implica que no puede jugar el próximo partido. Eso es muy injusto ¿Cómo se le puede penalizar por un partido que aún no se ha jugado? Pedí una revisión a la FIFA”, señaló el líder de Washington desde el Despacho Oval.

Trump on Balogun: Balogun is our best player. He got a red card. I didn't know what that meant, but then I heard that it means you cannot play in the next game. That's very unfair. How do you penalize him for a game that hasn't been played yet? I asked for a review by FIFA. pic.twitter.com/UmMU6N4u6k — Clash Report (@clashreport) July 6, 2026

El inicio de la polémica

Bolugon pisó de forma peligrosa el tobillo derecho del defensa bosnio Tarik Muharemović, durante la victoria por 2-0 en los dieciseisavos de final el miércoles 1 de julio. Aunque el árbitro no le mostró la tarjeta roja de inmediato, sí lo hizo tras ver la repetición en el monitor del VAR.

“Creo que la decisión del árbitro fue horrible”, aseguró Trump, antes de sembrar dudas sobre “el pasado” del colegiado brasileño Raphael Claus, sin ahondar en detalles.

Tras ver la tarjeta roja, el goleador estadounidense quedó suspendido automáticamente para disputar el próximo partido, según el artículo 66.4 del Código Disciplinario de la FIFA, que se ha aplicado a todos los jugadores que han visto la tarjeta roja en la actual edición del evento deportivo.

El estadounidense Folarin Balogun comete la falta contra Tarik Muharemovic por la que fue expulsado en el partido ante Bosnia y Herzegovina el 1 de julio de 2026 en Santa Clara, California

Pero la intromisión de Trump tuvo efectos: la FIFA anunció el domingo que “la aplicación de la suspensión del partido (a Belogun) queda aplazada por un período de prueba de un año”.

La entidad ampara su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario, que establece que el Comité Disciplinario de la organización puede decidir suspender total o parcialmente la ejecución de una sanción disciplinaria impuesta previamente.

El seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, aplaudió la decisión de la FIFA, al afirmar: “Ya nos castigaron bastante contra Bosnia-Herzegovina al obligarnos a jugar con 10 hombres durante 30 minutos, en una decisión completamente injusta”.

Bélgica pide “juego limpio”; la FIFA rechaza su reclamo

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA por sus siglas en inglés) aseguró que se enteró de la noticia por la prensa, ya que no ha recibido ningún escrito de la FIFA ni ninguna explicación al respecto, por lo que envió una carta al organismo “solicitando una copia de la decisión, una explicación del proceso seguido y exponiendo su posición con respecto a la normativa aplicable”, según informó en un comunicado este lunes.

“Como única respuesta, la FIFA envió una carta a la RBFA indicando que consideraba esta correspondencia como una apelación, que se había designado un juez y que la RBFA disponía de tan solo unas horas para completar dicha apelación”.

La RBFA, que se declaró “sorprendida” por la decisión, insistió en que el reglamento de la FIFA establece que, para que una apelación sea admisible, la decisión motivada debe haber sido comunicada previamente al apelante.

La tesis de los belgas apunta a que “la FIFA creó la apelación y se aseguró de inmediato de que fuera declarada inadmisible”. Todo ello, mientras “se negaba simultáneamente a responder a las peticiones legítimas de la RBFA”.

The Royal Belgian Football Association have released a statement following FIFA's decision to allow the USA's Folarin Balogun to play on Monday despite picking up a red card in his team's Round of 32 match against Bosnia and Herzegovina. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/iN2jK9tJ4f — TSN (@TSN_Sports) July 5, 2026

Bélgica señaló que impugnaría la presencia del jugador en el campo. “Independientemente del resultado deportivo de este partido, la RBFA está profundamente preocupada por el curso de los acontecimientos y seguirá luchando en las próximas horas, días y meses en defensa de los principios fundamentales de la ética, el juego limpio y los intereses del fútbol en su conjunto”, añadió en el escrito.

Pero poco después llegó la respuesta de la FIFA, que enardece aún más la controversia. La institución que rige el fútbol a nivel mundial desestimó el reclamo belga al asegurar que “no es parte en el procedimiento y no tiene legitimación para apelar la decisión”.

Tras su reclamo ante la FIFA, Bélgica puede hacerlo ahora ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Lausana, Suiza.

La UEFA, la UE y otras selecciones: los cuestionamientos a la integridad del torneo

El órgano rector del fútbol europeo, la UEFA, definió en un comunicado la suspensión de la sanción a Balogun como una “decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable” que “cruzó la línea roja”.

“Cuando quienes velan por la certeza de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego está en riesgo y la credibilidad de la competición se ve socavada”, declaró la UEFA en el escrito.

Para esta entidad, la suspensión de al menos un partido tras una tarjeta roja es “un principio consagrado en el reglamento, que no admite excepciones, y mucho menos en medio de un torneo donde otros jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su suspensión con regularidad”.

La decisión de la FIFA también despertó críticas al interior de la Comisión Europea, con sede en Bruselas. “Influir en las decisiones deportivas socavaría la autonomía del deporte”, denunció Glenn Micallef, comisario europeo de Deportes, quien abogó por trabajar “en los verdaderos desafíos de gobernanza a los que se enfrenta el deporte, incluida la instrumentalización del deporte con fines políticos”.

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, présentant le trophée de la Coupe du monde 2026 à Donald Trump.

Las críticas a la FIFA llovieron desde otras selecciones que participan del máximo evento futbolístico del planeta.

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, se preguntó si en el futuro se podrían impugnar más decisiones similares, como la expulsión de su defensa Jarell Quansah en la victoria de su equipo por 3-2 sobre México en octavos de final.

“Ahora podemos debatir sin fin: yo creo que no es tarjeta amarilla. ¿Dónde termina esto? ¿Dónde se acaba?”, se preguntó Tuchel.

“Es una decisión muy, muy mala, que perjudicará al Mundial”, añadió el seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, después de que su equipo venciera a Brasil el domingo.

Simon Astrom, presidente de la Federación Sueca de Fútbol, consideró “fundamental que la normativa vigente sea predecible, transparente e igualitaria para todos”.

Otras personalidades del mundo del fútbol expresaron su indignación con la FIFA, como el exentrenador del Liverpool, Juergen Klopp, quien agregó: “Si Donald Trump y Gianni Infantino realmente resolvieron esto entre ellos, es una locura; pone todo en tela de juicio. Estas dos personas, que no saben nada de fútbol, ​​no deberían tener absolutamente nada que ver con esto”.

El predecesor de Infantino, Sepp Blatter, quien dimitió en 2015 a raíz de escándalos de corrupción, comentó el lunes en redes sociales que “las tarjetas rojas no se anulan con llamadas políticas”, sino con “reglas, pruebas y organismos independientes”.

Con Reuters, AP y medios locales

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